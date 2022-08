The Rings of Power passe en revue les histoires du Legendarium de Tolkien dans une nouvelle vidéo des coulisses

Toute bonne mission a besoin d’une entreprise. Sous ce slogan, Amazon Prime Video a publié une nouvelle bande-annonce pour The Rings of Power avec des scènes inédites et des images des coulisses. « Le Second Age était l’étape la plus importante de Tolkien qui restait à filmer. La forge des anneaux, la dernière alliance… Nous avons pensé que c’était une histoire qui méritait d’être racontée », expliquent les showrunners de la série, JD Payne et Patrick McKay.

L’un des grands protagonistes du making of est Morfydd Clark, l’actrice qui succède à Cate Blanchett en incarnant une version très jeune de Galadriel. « Elle a pour mission de protéger la Terre du Milieu depuis près de mille ans. Elle est toujours à la recherche du mal, aussi insaisissable et inconnu qu’il soit. Elle sait que c’est très réel, et au fond de son cœur, elle sent que les ténèbres existent, C’est là-bas et il faut l’arrêter. »

D’autres acteurs tels que Ismael Cruz Córdova (l’elfe Arondir), Benjamin Walker (Gil-Galad, Haut Roi des Elfes) et Nazanin Boniadi (Bronwyn) décrivent The Rings of Power comme une série d’une ampleur écrasante qui a pris grand soin pour préserver et faire vivre l’héritage de Tolkien. « C’est le moment où les personnages, les espèces et les races que nous aimons sont devenus tels que nous les connaissons. Quelque chose peut s’y produire qui change tout en une fraction de seconde. Nous sommes confrontés à une histoire pleine de dangers et de situations qui vous choqueront. «

Plus d’histoires du Legendarium et de la Terre du Milieu

The Rings of Power sortira sur Amazon Prime Video le 2 septembre et ces derniers jours, nous avons passé en revue certaines des grandes histoires que nous avons pu y voir racontées. De Númenor, l’Atlantide de Tolkien qui s’est levée et a emprisonné Sauron, à la chute du Nazgul, en via quelle est la mystérieuse épée noire des bandes-annonces et quelle identité a le principal conseiller de la série, le mouton noir de la famille Tolkien.