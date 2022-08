Warner annule Batgirl après avoir dépensé 90 millions de dollars : il ne sortira pas sur HBO Max ni en salles

Warner Bros. Discovery ne diffusera pas Batgirl dans les salles ou sur HBO Max, comme TheWrap l’a appris et comme l’ont vérifié d’autres médias tels que Variety. Après avoir investi 90 millions dans le projet, la production a été directement jetée à la poubelle. L’information a été confirmée officiellement, puisqu’un représentant de l’entreprise a envoyé une déclaration à ce même média.

« La décision de ne pas sortir Batgirl reflète notre stratégie de leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max. Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n’est pas due à sa performance. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers les créateurs de Batgirl et Scoob ! Vacances hantée [también cancelado] et à vos respects les livraisons. Nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec eux dans un proche avenir. »

Leslie Grace, la star principale de Batgirl.

COVID-19, changements de stratégie et annulation

Initialement, Batgirl a été conçu comme une production pour HBO Max, bien que plus tard l’idée de le distribuer également aux théâtres ait été envisagée. En raison des circonstances défavorables liées à la crise du COVID-19, le budget a augmenté jusqu’à atteindre 90 millions d’euros. Cependant, Warner Bros. Discovery s’est rendu compte que malgré les reprises et le budget, le film ne fonctionnait pas. Avec la nouvelle stratégie, ils opteront pour de grandes productions pour le cinéma qui renforcent la marque DC, ce que Bargirl n’était pas.

Les sources de TheWrap avaient déjà taquiné que Warner Bros. Discovery aimait à la fois les réalisateurs (Adil El Arbi et Bilall Fallah, responsable des deux épisodes de Mme Marvel) et la star principale, ils cherchent donc à collaborer avec chacun d’eux sur le court terme. Ce qui n’est pas connu, c’est ce qui arrivera au Batman de Michael Keaton, qui allait avoir une présence importante dans le film Batgirl.

