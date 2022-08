Counter-Strike sur Nintendo DS ? Un utilisateur l’a réalisé, et avec des commandes tactiles

De nos jours, nous sommes habitués à toutes sortes de projets altruistes de la part des utilisateurs les plus enthousiastes. Des remakes d’anciens jeux avec Unreal Engine 5, des démakes de titres modernes baissant leurs graphismes jusqu’à ressembler à quelque chose des années 90… et cette fois, une véritable prouesse de programmation : Counter-Strike Global Offensive sur Nintendo DS, fonctionnel et avec des commandes tactiles. C’est le travail du programmeur Fewnity, qui a partagé le résultat dans une longue vidéo explicative.

Le plus curieux réside dans ses déclarations au média PC Gamer, dans lesquelles il affirme n’avoir jamais joué à Counter-Strike 1.6, bien qu’il ait passé plusieurs années à se consacrer au projet. Ci-dessous, nous vous laissons la vidéo avec gameplay, dans laquelle vous pouvez voir comment le jeu fonctionne sur la carte classique Dust II, l’une des plus populaires parmi la communauté. Oseriez-vous jouer comme ça ?

D’autres beaux projets nés de l’enthousiasme

Nous nous sommes habitués à ce que des utilisateurs comme celui-ci nous surprennent chaque jour. Il y a quelques jours à peine, nous vous parlions de Life of Crime, un mod ambitieux qui ajoute une nouvelle campagne solo à Red Dead Redemption 2, et tout au long de cette année, nous avons découvert de nombreux projets à suivre de près : Ocarina of Time avec photoréaliste graphiques grâce au moteur Unreal Engine 5, Elden Ring avec une section visuelle typique de Super Nintendo ou le sympathique Bloodborne Kart en sont quelques-uns.

Malheureusement, Counter-Strike : Global Offensive n’est pas disponible sur Nintendo DS, mais il l’est sur PC, une plate-forme où il est l’un des FPS compétitifs les plus populaires depuis sa naissance, avec des millions d’utilisateurs qui y jouent chaque jour. Un titre en constante évolution, qui fait état aujourd’hui d’une véritable révolution dans le système de classement et de matchmaking.

Source | peu de nombre ; via PC Gamer