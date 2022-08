Warzone 2.0 « sera une extension de l’univers de Modern Warfare » et est toujours prévu pour 2022

La nouvelle expérience Warzone ou Warzone 2.0 arrivera dans la dernière ligne droite de cette année. La nouvelle version tant attendue du célèbre battle royale suivra les traces de Call of Duty : Modern Warfare 2, dont la première aura lieu le 28 octobre. Une nouvelle étape qui rompra avec l’établi et se concentrera exclusivement sur l’univers de Modern Warfare lorsqu’il s’agira d’élargir le récit et de concevoir de nouveaux contenus à l’avenir. Incontestablement, le phénomène déclenché par le premier volet s’apprête à vivre un deuxième âge d’or à travers la génération actuelle.

CoD Modern Warfare 2, « le lancement le plus ambitieux de l’histoire de la saga »

C’est à quel point Activision a fait preuve de force en faisant référence à l’arrivée du nouvel opus tant attendu de la franchise. Ce n’est pas pour moins; Modern Warfare est l’un des chapitres les plus aimés parmi les millions de joueurs qui composent la communauté, et le fait qu’Infinity Ward soit à la pointe du développement est une chose sûre pour beaucoup.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sera mis en vente le 28 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Dans le cas de Warzone 2.0, et bien qu’il n’y ait pas de date de sortie exacte, la confirmation qu’il arrivera en 2022 indique clairement que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps, puisque seulement deux mois sépareront la première du titre principal et 2023.

En marge, Activision a annoncé qu’elle publierait du « contenu premium » pour Call of Duty tout au long de 2023, sans toutefois préciser s’il s’agit de nouveaux titres. Une Activision qui, soit dit en passant, est plongée dans le processus d’acquisition par Microsoft, une opération d’un million de dollars sur laquelle Sony a déjà statué.

Source | Charlie Intel