Terry Bogard et Mai Shiranui (Fatal Fury) confirment leur arrivée chez Fall Guys

S’il existe un jeu vidéo prêt à vivre dans un phénomène de masse permanent, c’est sans aucun doute Fall Guys : Ultimate Knockout, le titre charismatique de Mediatonic dans lequel de nombreux joueurs participent à diverses épreuves dans lesquelles il existe une seule règle : un seul peut être le dernier. homme debout Le jeu évolue constamment grâce aux mises à jour qu’il reçoit, ainsi qu’aux collaborations avec d’autres licences telles que Fatal Fury, la franchise de combat de longue date de SNK.

À la suite de l’accord avec la société qui participera bientôt à l’EVO 2022, deux personnages de la saga rejoignent le champ de bataille : Terry Bogard et Mai Shiranui, qui seront disponibles à partir du 4 août. Les deux arrivent avec un panneau indiquant « Shiranui Style of Ninja Arts » et l’emote « C’mon, C’mon », un classique.

La saison 2 approche à grands pas

Fall Guys: Ultimate Knockout est dans la dernière ligne droite de sa première saison, qui se terminera le 29 août. Ensuite, il sera temps d’aborder le second, qui apportera des nouvelles juteuses, parmi lesquelles l’inclusion de jusqu’à 9 nouveaux tests, y compris basés sur la WWE sous forme de collaboration. Récemment, le nom de tous a été divulgué; Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Usine frénétique

Hex-A-Terrestre

Autoroute cosmique

Héros de l’hyperdrive

Pointe des pieds

pixel-parfait

Rouge-gorge

Course spaciale

art de l’amidon

Fall Guys compte des millions de joueurs sur PC, Nintendo Switch, consoles PlayStation, Xbox et appareils mobiles. Le titre est gratuit (contient des achats intégrés facultatifs) et de nouveaux utilisateurs se joignent chaque jour. Si tel est votre cas et que vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez dans ce lien toutes sortes de guides, astuces et conseils qui vous aideront à remporter la victoire.

Source | Best Vision PR (communiqué de presse)