Hamilton obtient la pole au circuit de Portimao, qui est gratuit pour la F1 22 ; il y aura plus de surprises en septembre

Lewis Hamilton poursuit son ascension au classement du Championnat du monde de Formule 1, et les choses n’iront pas mal pour lui s’il est aussi rapide que sur le circuit de Portimao (Porgual), déjà disponible en F1 à partir d’aujourd’hui. téléchargeable gratuitement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Ce ne sera pas le seul, puisque Codemasters a confirmé que le Grand Prix de Chine sera ajouté le 12 septembre (Shanghai International Circuit). En ce moment, sur ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce de Portimao, avec Hamilton à bord de sa Mercedes.

La nouvelle ère de la Formule 1

Comme d’habitude chaque été, nous avons reçu en juillet dernier le nouvel opus de la saga Codemasters, F1 22. A cette occasion, dans notre analyse nous disions qu’« il s’appuie sur ce qui a été construit sur la génération passée pour proposer un an plus un produit solide , avec une offre diversifiée et prenant soin de la licence comme Codemasters nous l’a habitué. Cependant, les principales nouveautés de cette année se sentent quelque peu détachées de l’identité de la saga. Vida F1 est une anecdote qui passe inaperçue après la surprise initiale, et les supercars ne complètent pas la force de la Formule 1 ».

Si nous nous en tenons au réalisme avec lequel les nouvelles règles de la F1 sont abordées, « cela nous laisse une saveur positive en général, mais nous voulons voir bientôt un changement axé sur le fan. L’utilisation de l’histoire de ce sport va et vient en fonction de la livraison. Ce contenu légendaire doit rester un pilier, tout comme ses rivaux du genre le font dans d’autres disciplines. Vous pouvez lire le texte intégral et découvrir toutes les actualités sur ce lien.

F1 22 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

