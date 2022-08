Les jeux PS Plus gratuits d’août 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les abonnés PlayStation Plus Essential (ou supérieur, Extra et Premium) peuvent désormais réclamer leurs jeux gratuits pour août 2022. Vous devez les télécharger jusqu’au 6 septembre prochain, date à laquelle ils seront remplacés par d’autres. Ce mois-ci il y a des propositions pour tous les goûts. De l’option la plus sportive et nostalgique, Tony Hawk’s Pro Skate 1+2, l’un des jeux de notre enfance, à une aventure de jeu de rôle au tour par tour dans laquelle se perdre pendant des heures et des heures, Yakuza : Like a Dragon, ou cette petite histoire de peur mémorable qu’est Little Nightmares.

Jeux PS Plus gratuits en août 2022

Little Nightmares (PS4) – Du 2 août au 6 septembre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Yakuza : Like a Dragon (PS5 et PS4) – Du 2 août au 6 septembre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Cross-gen Deluxe Pack (PS5 et PS4) – Du 2 août au 6 septembre à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Quoi de neuf dans PS Plus Extra et Premium en août 2022

Quant aux nouveaux abonnements PS Plus, toutes les nouveautés du mois ne sont pas encore connues, mais Sony en a déjà avancé certaines. C’est le cas de la saga Yakuza, dont nous verrons ses sept tomes publiés dans la bibliothèque du service :

Yakuza 0 en août pour PS Plus Extra / Premium

Yakuza Kiwami en août pour PS Plus Extra / Premium

Yakuza Kiwami 2 en août pour PS Plus Extra / Premium

Yakuza 3 Remastered fin 2023 pour PS Plus Premium

Yakuza 4 Remastered fin 2023 pour PS Plus Premium

Yakuza 5 remasterisé fin 2023 pour PS Plus Premium

Yakuza 6 : The Song of Life fin 2023 sur PS Plus Premium

Ils seront le meilleur moyen de se préparer pour Yakuza 8, dont certaines premières images ont déjà été divulguées qui confirment Ichiban Kasuga comme le protagoniste. Installé après Like a Dragon, le personnage vivra une histoire « se déroulant des années après le jeu précédent et se déroulant dans une nouvelle ville ». Après huit livraisons de garantie de qualité, nous n’avons pas besoin de plus que le nom pour monter sur votre bateau.