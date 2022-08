Activision va sortir "contenu de qualité" de Call of Duty en 2023, mais ne précise pas s’il s’agira d’un nouveau jeu

Que Call of Duty publie un nouvel opus l’année prochaine n’est pas trop surprenant, étant donné que la saga suit un modèle annuel depuis sa création. Cependant, le journaliste Jason Schreier, de Bloomberg, a publié que selon des sources proches du dossier, Activision Blizzard avait décidé de retarder le prochain titre principal de la saga, développé par Treyarch et initialement prévu pour 2023. Maintenant, un rapport de la société semble pour contredire ces informations, bien qu’elles ne fassent pas explicitement référence au nouveau jeu vidéo en question.

Dans le document, distribué à la presse après la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice, Activision Blizzard prévoit de mettre à disposition des joueurs du contenu premium, bien qu’il ne confirme pas qu’il s’agit d’un nouvel opus de Call du devoir:

« Les studios agrandis d’Activision continuent également de faire de grands progrès dans l’expérience mobile innovante qui étendra Warzone à la plate-forme la plus répandue et à la croissance la plus rapide », soulignent-ils avant de faire référence au produit de l’année prochaine. « Dans l’ensemble de l’écosystème Call of Duty, les équipes sont bien placées pour prendre en charge ces versions, tout en continuant à développer de nouveaux contenus premium prévus pour 2023 et au-delà. »

L’achat d’Activision Blizzard n’a pas encore été résolu

Activision Blizzard attend la résolution des agences antitrust pour déterminer si oui ou non son processus d’acquisition par Microsoft est bouclé. En ce sens, Sony en a parlé et a admis que Call of Duty est une série de jeux pouvant influencer les intentions d’achat des clients lorsqu’ils cherchent à acquérir une console.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sera mis en vente le 28 octobre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Le jeu, développé par Infinity Ward, réinvente le classique avec des personnages mythiques, mais son histoire est complètement nouvelle.

Source | Charlie Intel