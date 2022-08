Let Me Solo Her, la légende de l’Elden Ring, oublie Malenia et passe au PvP

Bien que certains l’aient peut-être oublié, Malenia ne le fera jamais. Il s’agit de Let Me Solo Her, le joueur qui a décidé d’aider la communauté Elden Ring à vaincre l’imposant boss final plus de mille fois. Jusqu’à présent, il était l’ami de tout le monde, mais les choses ont changé : il a décidé de se battre en duel à mort avec d’autres utilisateurs grâce au mode PvP (joueur contre joueur). Dans la vidéo que nous vous montrons ci-dessous, vous pouvez voir comment il les dépense. Avez-vous peur de le croiser dans les Midlands ?

Qui est Let Me Solo Her dans Elden Ring ?

Le phénomène déclenché par ce mystérieux joueur est apparu peu de temps après que de nombreux utilisateurs se soient livrés à la bataille intense contre Malenia, l’un des boss les plus difficiles de l’Elden Ring. Après avoir constaté le désespoir d’une grande partie de la communauté, cet internaute a décidé d’offrir son aide à des centaines de personnes pour lutter contre elle, et comme si cela ne suffisait pas, il l’a fait à moitié nu et avec une proposition surprenante : lutter contre elle seule, comme l’indique son pseudo. Aujourd’hui, c’est un mythe, à partir duquel d’innombrables mèmes ont été générés, et que Bandai Namco lui-même a récompensé par un bon cadeau.

Elden Ring est disponible depuis le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Désormais, le destin pourrait être capricieux et il y a de fortes chances que vous rencontriez Let Me Solo Her, la légende qui s’est terminée la vie de Malenia, Épée de Miquella plus de mille fois. Bien que nous ne soyons pas sûrs de votre victoire si l’occasion se présente, chez Netcost nous pouvons vous aider avec beaucoup de choses dans le jeu From Software : n’hésitez pas à consulter notre guide complet et complet.

Source | Klein Tsuboico sur YouTube