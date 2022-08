Xbox Game Pass annonce les jeux d’août 2022 : Ghost Recon Wildlands, Two Point Campus…

Le mois d’août commence et de nouveaux visages pour Xbox Game Pass commencent également à arriver. Microsoft vient de confirmer la première liste des noms qui rejoindront le service d’ici le 15 août, réservant le feu d’artifice final pour plus tard. Les élus défendent les genres de puzzles (Shenzhen) et de stratégie (Two Point Campus, Expeditions : Rome), ainsi que des jeux à composante multijoueur (voir les versions wannabe de Rocket League et Overcooked, c’est-à-dire Turbo Golf Racing et Cooking Simulateur). Et comme cerise sur le gâteau et triple A en particulier, Ghost Recon Wildlands. Passons-les tous en revue.

Jeux d’août 2022 sur Xbox Game Pass

Voici les 7 jeux choisis pour rejoindre le Xbox Game Pass en août :

Ghost Recon Wildlands (console, PC et Xbox Cloud) – Disponible maintenant

Shenzhen I/O (PC) – 4 août

Turbo Golf Racing (Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud) – 4 août

Two Point Campus (console, PC et Xbox Cloud) – 9 août

Cooking Simulator (console, PC et Xbox Cloud) – 11 août

Expéditions : Rome (PC) – 11 août

Offworld Trading Company (PC) – 11 août

Les jeux quittent Game Pass en août 2022

Vous savez comment cela se passe. Les poulets qui entrent par ceux qui sortent. Si nous avons déjà vu les noms qui rejoindront le service ce mois-ci, nous allons avec les jeux qui quittent Game Pass le 15 août 2022 :

Boyfriend Dungeon (console, PC et Xbox Cloud)

La malédiction des dieux morts (console, PC et Xbox Cloud)

Bibliothèque de Ruina (console, PC et Xbox Cloud)

Starmancien (PC)

Train Sim World 2 (console, PC et Xbox Cloud)

Vous avez jusqu’à ce jour pour les terminer, les tester ou obtenir toutes leurs réalisations.