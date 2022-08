Counter Strike : Global Offesinve révolutionne son matchmaking et change le rang de tous les joueurs

Journée importante pour Counter-Strike: Global Offensive matchmaking. Le jeu de tir multijoueur bien connu de Valve, un classique parmi les classiques, membre honoraire de tout centre d’appel et groupe d’amis qui se respecte, va enfin changer son algorithme et le système de matchmaking en ligne de ses jeux. Une réponse aux plaintes d’une grande partie de la communauté concernant les problèmes et les files d’attente pour trouver des correspondances équilibrées, ainsi que certains programmes et applications tiers qui altèrent le système pour expulser ceux des utilisateurs les mieux classés des listes d’attente et du niveau.

« Habituellement, quand on change quelque chose dans le système de matchmaking de Counter Strike : Global Offensive, les ajustements sont si petits qu’on n’en fait pas de note. Cependant, la mise à jour d’aujourd’hui concernera tous les joueurs et nécessite une explication », annonce-t-il. Valve lui-même sur le blog officiel de Counter. « Lorsque vous reviendrez dans CS:GO, vous remarquerez que vous n’avez aucun rang et que vous devrez gagner une partie de plus pour en obtenir un. Ce faisant, certains d’entre vous changeront de niveau et certains d’entre vous constaterez peut-être que vous étiez déjà au bon rang, mais cela, vous devrez jouer une partie, ou deux, ou autant qu’il vous en faudra jusqu’à votre prochaine victoire, pour découvrir votre nouveau classement.

Les changements soulèvent de nombreuses questions, comme le nombre de niveaux de compétences existants, ou est-il juste d’en attribuer un après une seule victoire/match ? En tout cas, ce n’est pas la première mesure prise par Valve pour garder Counter-Strike : Global Offensive dans la pommade. Il y a quelques mois, le développeur a déjà adressé des plaintes concernant le système de niveau gonflé et faisant que beaucoup redeviennent Silver ou Gold Nova. Nous verrons comment fonctionnent les paramètres et si cette fois la société de Newell finit par appuyer sur la touche.