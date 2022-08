Résumé Selecta Direct Summer Fest : Evangelion 3.0 + 1.0, Shingeki no Kyojin, Mirai Nikki, Haruhi Suzumiya…

Hier, Selecta Vision a organisé le soi-disant Selecta Direct Summer Fest. Un événement via streaming dans lequel le distributeur a présenté toutes les nouvelles du Japon qui arriveront en France dans les prochains mois. Beaucoup de licences sur des films, séries et jeux vidéo dont nous allons essayer de résumer les plus importantes.

Evangelion 3.0 + 1.0 dans les salles

La première grande nouvelle a été l’arrivée dans les salles espagnoles de la fermeture, cette fois définitive, d’Evangelion. Selecta Visión sortira Evangelion 3.0 + 1.0 dans les salles l’automne prochain et le fera avec les versions VOSE, espagnole et catalane. De plus, la société sortira le film au format physique peu de temps après.

Blue Thermal ira au Sitges Festival

Blue Thermal a été l’un des gros paris de Toei Animation pour ce 2022. Le film de Masaki Tachibana raconte le saut de Tamaki Tsuru à l’université, une jeune étudiante qui a passé toute sa vie entre clubs sportifs et activités parascolaires, mais dont la vie change complètement lorsqu’elle connaît l’amour.

Selecta emmènera Blue Thermal au Festival de Sitges en octobre et présentera le film en première peu de temps après dans les cinémas du reste de de France.

Goblin Slayer: Goblin’s Crown en France

Le Selecta Direct Summer Fest a également confirmé l’arrivée en France du film Goblin Slayer qui sortira au Japon vers 2020. Appelée Goblin’s Crown, cette adaptation de l’anime homonyme se déroule entre la première et la deuxième saison et débarquera bientôt dans notre pays. , on ne sait toujours pas si en salles ou uniquement en format physique.

Nouvelle édition de Venus Wars

Un autre classique de l’animation prend vie. Venus Wars (1989) aura une nouvelle édition au format physique dans laquelle la bande originale mythique composée par Joe Hisaishi sera remaniée.

Passe au rétro, Selecta reprend Mirai Nikki

Le distributeur sortira également Mirai Nikki, une série culte du début du siècle composée de 26 épisodes. Son départ en France permettra à beaucoup de connaître l’une de ces histoires essentielles d’adolescents qui s’affrontent dans des tournois mortels, des capacités telles que voir l’avenir qui réveillent toutes sortes de débats métaphysiques et de rebondissements constants.

Le mélancolique Haruhi Suzumiya est également ressuscité

Mais si Mirai Nikki est un classique, que dire de Haruhi Suzumiya, un autre de ces incontournables dans le domaine de l’animation qui n’a jamais été diffusé ni doublé dans notre pays. Selecta Vision apportera l’anime dans son intégralité et le film suivant, La disparition de Haruhi Suzumiya, qui a servi à clore et clarifier l’histoire, à la manière d’Evangelion. Remarquer.

L’arc final d’InuYasha, en novembre

Une autre des données de l’événement, la date finale de la première de l’arc final d’InuYasha au format physique. Doublée à la fois en espagnol et en catalan et respectant le casting que les deux langues avaient déjà, cette édition sera dans la lignée des précédents packs et sortira en novembre.

La bombe finale : L’Attaque des Titans Finale Saison 2

Le Selecta Direct Summer Fest a clôturé le distributeur en annonçant qu’il a obtenu la licence pour la dernière saison de Shingeki no Kyojin, il sera donc chargé de nous apporter la fin de l’histoire d’Eren Jaeger en 2023.

Jeux vidéo : Inner Ashes et Esdraz

Titre bonus. Selecta distribuera également via Selecta Play, son éditeur de jeux vidéo, les prochains Inner Ashes et Esdraz, deux jeux vidéo dont vous pourrez voir un premier aperçu à la fois et une interview de leurs développeurs à partir de la minute 22:45 de la vidéo suivante :