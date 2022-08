Il dépense une fortune sur Diablo Immortal et son personnage est si puissant qu’il ne peut pas entrer en PvP

Dépenser 100 000 $ sur Diablo Immortal a un certain nombre d’avantages et d’inconvénients. Comme avantage, le personnage devient une merveille; Comme inconvénient, en plus de perdre une somme d’argent considérable, la possibilité de trouver un rival pour correspondre en PvP est éloignée, donc l’accès à ces modes est littéralement interdit. C’est ce qui est arrivé au créateur de contenu jtisallbusiness.

Dans une vidéo qui lui est propre, le streamer affirme qu’il a passé entre 48 et 72 heures à essayer d’entrer en mode PvP sans succès, apparemment en raison de son niveau de matchmaking trop élevé. Après avoir dépensé cette somme d’argent, le personnage de tisallbusiness est devenu si puissant qu’il a réalisé une série de victoires entre 300 et 450, tout en ne perdant que trois fois.

Un problème qui vous empêche de gagner de l’argent avec le jeu

« Je suis dans une situation où j’ai dépensé une somme considérable, environ 100 000 $, et j’ai un personnage que je ne peux pas faire ce que j’aime le plus dans le jeu, Battlegrounds. » Selon lui, cela affecte son activité de créateur de contenu, c’est pourquoi il a envisagé de consulter un avocat après que Blizzard ne lui ait pas fourni de solution.

« Mon record de matchmaking est si élevé que je ne peux pas accéder à Battlegrounds, alors la question est maintenant de savoir si je ne fais rien ou dois-je engager un avocat? »

Diablo Immortal est un jeu gratuit disponible à la fois sur PC et sur les appareils mobiles iOS et Android. Le titre de Blizzard Entertainment a été reçu avec un bombardement de critiques en raison précisément des éléments que certains joueurs considéraient comme payants. De l’entreprise, ils ont néanmoins défendu leur système de microtransactions.

Blizzard travaille actuellement sur le développement de Diablo IV, qui devrait sortir en 2023 si tout se passe comme prévu.

Source | VGC