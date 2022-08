L’auteur de Game of Thrones pense déjà à la saison 2 de House of the Dragon

L’auteur de A Song of Ice and Fire n’a pas pu assister à la première de The House of the Dragon car il a été malade du COVID-19. Après sa convalescence, George RR Martin a partagé une vidéo dans laquelle il souligne non seulement la réaction positive des gens au premier épisode de la nouvelle série HBO Max, mais a également confirmé qu’ils avaient déjà la deuxième saison en tête, qui n’a pas encore confirmé par la plateforme.

« La première de House of the Dragon, un tapis rouge avec tout le casting, les showrunners, de nombreux réalisateurs de HBO et de l’industrie du cinéma et de la télévision en général, s’est très bien déroulée comme je l’ai vu », a-t-il commenté. « Je suis désolé de ne pas y être allé, mais les gens qui y sont allés semblaient s’être beaucoup amusés. »

Martin ajoute que les premières critiques ont été « très positives », il est donc ravi. L’écrivain a également pu voir le premier épisode, que l’équipe créative a peaufiné avec des améliorations dans les effets spéciaux et autres. « En attendant, nous pensons à la deuxième saison. »

Une série d’anthologie ?

House of the Dragon est basée sur le livre Feu et Sang, une œuvre qui n’est pas un roman, mais une sorte de recueil historique sur la famille Targaryen. Selon le showrunner de la série, Miguel Sapochnik, il est possible qu’ils suivent un modèle d’anthologie pour les saisons suivantes. Bien sûr, toujours avec les Targaryen comme axe principal de l’intrigue.

« Nous pouvons faire des allers-retours [en el tiempo]. Il y a beaucoup d’options ici, j’espère qu’elles nous ont donné l’opportunité de commencer quelque chose.

House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max le 31 août. Une autre des séries les plus attendues de l’année, Star Wars Andor, a été retardée jusqu’au 21 septembre, mais a montré une nouvelle bande-annonce.

Source | George RR Martin