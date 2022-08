Assassin’s Creed Valhalla révèle tous les changements et nouveautés de la mise à jour 1.6.0

Le patch 1.6.0 d’Assassin’s Creed Valhalla arrivera le 2 août accompagné d’un tout nouveau mode gratuit. The Forgotten Saga est un roguelite dans lequel nous devons nous frayer un chemin avec Odin comme protagoniste. D’autre part, la mise à jour ajoute également diverses améliorations et corrections au jeu principal, que nous détaillons ci-dessous.

La taille du patch varie en fonction de la plate-forme, comme cela s’est produit à d’autres occasions. Cette fois, il oscille entre 12,5 Go et 26 Go :

Xbox Series X|S : 26 Go

Xbox One : 19,6 Go

PlayStation 5 : 12,5 Go

PlayStation 4 : 17,5 Go

Ordinateur : 23,7 Go

Toute l’actualité du patch 1.6.0

Manifestation temporaire Les Fêtes de Sigrblót

Il se déroulera du 4 au 25 août et nous permettra d’échanger des opales contre des contreparties exclusives du festival. La condition pour participer est d’être arrivé en Angleterre et d’avoir terminé l’un des premiers arcs narratifs, ainsi que d’avoir une colonie de niveau 2.

Extension 3 : L’aube de Ragnarok

Quêtes principales, événements mondiaux et activités annexes

Correctifs

Le faisceau de lumière d’Alethorp a été empêché de résoudre le puzzle du livre de la connaissance.

Il était impossible de déplacer le bloc de pierre pour obtenir le manteau du forgeron nain à Svaladal.

Assassin’s Creed Walhalla

Quêtes principales, événements mondiaux et activités annexes

Correctifs

Les joueurs n’ont pas pu terminer la quête Wedding Horns car Rued est mort.

Monde

Correctifs

Reda n’a proposé qu’un seul contrat journalier au lieu de deux.

défi de maîtrise

Correctifs

Défi de la planque d’Anderitum : correction d’un bug persistant qui empêchait le pillage de la clé du Destructeur si les joueurs l’avaient déjà obtenue sans déverrouiller la porte.

Plusieurs

Correctifs

Lors de l’utilisation de lances à deux mains, l’attaque de finition combinée normale ne fonctionnait pas comme prévu.

L’utilisation de la hache danoise Algurnir n’a pas déclenché les avantages des autres arcs et équipements.

L’achat du Twilight Pack est apparu disponible sur les plateformes Xbox et PC même s’il était déjà en possession des joueurs.

Il y avait des incohérences dans les remises sur l’équipement appartenant au store Animus.

Des effets vidéo de l’équipe Blood Elf Bandage ont pu être vus pendant les cinématiques.

La sélection de « Vendre tous les bibelots » dans un store vendait également des objets échangeables.

Interface utilisateur/HUD

Correctifs

Le texte du bouton contextuel n’était pas aligné correctement dans sa boîte.

La vue miniature de la tenue d’Edward Kenway sur l’écran d’inventaire était incorrecte.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. L’histoire d’Eivor se terminera par un épilogue, prévu pour fin 2022.

Source | Ubisoft