Fifa 23 Dévoile Les Principales Nouveautés Du Mode Carrière

FIFA 23 continue de détailler les principales nouveautés de ses principaux modes de jeu. C’est au tour du Mode Carrière, probablement l’un des plus appréciés par la communauté des vétérans et celui qui suscite le plus de commentaires sur les réseaux sociaux, avec l’autorisation de FIFA Ultimate Team. La prochaine saison débutera avec l’arrivée de certaines fonctions réclamées par les utilisateurs.

Choisissez qui vous voulez être dans FIFA 23

Le mode Carrière de FIFA 23 introduira un nouveau système de personnalité qui améliorera certaines statistiques en fonction des décisions que vous prenez en tant que joueur. Ils sont divisés en trois options : Maverick, Virtuoso ou Heartbeat. Si mon joueur est un ailier, par exemple, il nous sera plus utile d’opter pour le premier, avec lequel nous recevrons un coup de pouce en vitesse et en statistiques offensives.

En tant que joueur, nous verrons dans le calendrier l’incorporation de diverses activités en dehors du terrain qui détermineront dans quel groupe nous serons. Votre personnalité marque le type de footballeur que vous voulez être. Parmi ceux montrés, nous voyons des événements tels que votre propre fête d’anniversaire. Vous ajouterez de l’argent à votre portefeuille qui vous permettra de l’investir dans d’autres activités.

Et que se passe-t-il sur le banc ?

Dans FIFA 23, vous pourrez contrôler un vrai manager et construire votre propre mode carrière au fil des ans. Voulez-vous être Pep Guardiola de retour au FC Barcelone ? Vous pouvez choisir parmi différents visages des bancs dans la vraie vie pour façonner vos propres fantasmes de football.

L’expérience dans les menus a été renouvelée afin que les actions se déroulent de manière plus rapide et plus précise. Par exemple, on verra désormais des moments plus dynamiques qui se produiront à des moments clés, comme le début de l’entraînement ou la signature d’un joueur. EA Sports veut donner plus de crédibilité aux réalisations que vous réalisez dans votre carrière d’entraîneur. De plus, vous trouverez désormais un nouveau panneau de transfert où vous pourrez lire des analyses approfondies sur vos cibles potentielles.

Si vous faites partie de ceux qui simulent des matchs, vous pouvez maintenant choisir entre différents moments vedettes avec lesquels prendre le contrôle de l’équipe comme dans le reste des modes de jeu. Vous aimez plus défendre ? Contrôlez vos joueurs dans les moments de faiblesse. Vous pressez ? Obtenez vos compétences de contrôleur dans les moments offensifs.

