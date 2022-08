EVO 2022 : PlayStation annonce le Evo Lounge Live Show avec Capcom, Bandai Namco, SNK…

L’EVO 2022 approche à grands pas et pour la première fois, il se tiendra sous le label PlayStation. La société japonaise veut que nous profitions de l’événement avec style, elle a donc confirmé le retour de l’Evo Lounge Live Show, une série d’émissions qui servira à couvrir tout ce qui se passe pendant les tournois avec des interviews des protagonistes, des informations et même des annonces et des nouvelles des développeurs et éditeurs participants.

Bandai Namco, Arc system Works, Warner Bros. Games, SNK et Capcom ont confirmé leur présence au Evo Lounge Live Show, qui aura lieu du 5 au 6 août. La diffusion peut être suivie en direct en ligne via les chaînes officielles de l’organisation sur Twitch et YouTube.

Tous les jeux confirmés à l’EVO 2022

Ci-dessous, nous passons en revue tous les titres qui seront les protagonistes de l’événement, nous laissant un champion pour chacun d’eux. Au-delà de quelques absences comme c’est le cas de Super Smash Bros. Ultimate, on n’est pas surpris de la qualité que l’on peut trouver parmi ceux sélectionnés. Des classiques comme Tekken 7 et Street Fighter V : Champion Edition, aux phénomènes imparables comme le célèbre Dragon Ball FighterZ, l’un des jeux les plus appréciés basé sur la licence.

dragon ball combattant z

Tekken 7

Street Fighter V : Édition Champion

Granblue Fantasy: Versus

Équipement coupable : Frappe

Melty Blood : Type Lumina

Skullgirls 2e Encore

Le roi des combattants XV

Mortal Kombat 11 Ultime

Si nous jetons un coup d’œil à l’EVO 2020 (l’année où nous avons vécu la dernière édition en personne avant l’arrivée du COVID-19), les titres qui ne seront pas à cette occasion sont SoulCalibur VI, Samurai Shodown, Super Smash Bros. Ultimate et Marvel contre. Capcom 2.

Source | Blog officiel PlayStation