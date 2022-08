Digimon Survive subit un bombardement critique dans Metacritic parce que beaucoup de gens ne savaient pas à quoi cela ressemblait; les fans répondent

Digimon Survive est arrivé dans les stores le vendredi 29 juillet dernier et ses premiers jours sur Metacritic ont été particulièrement mouvementés. La raison en est que le titre a été victime d’un terrible bombardement de critiques par les utilisateurs qui ont montré leur malaise en découvrant que le jeu est en grande partie un roman visuel. Les critiques ne manquent pas qui l’accusent d’avoir trop de texte, et même certaines dans lesquelles certaines personnes admettent que ce n’est pas ce qu’elles attendaient. Cependant, certains fans ont répondu avec une multitude de critiques positives qui ont équilibré les notes.

Au moment de la rédaction de cet article, les différentes versions de Digimon Survive comptent en moyenne 65 sur PC, 66 sur PS4, 71 sur Nintendo Switch et 58 sur Xbox One. Des notes relativement positives, si l’on tient compte de la catastrophe du week-end. , dans laquelle tous avaient entre 25 et 38 ans en moyenne en raison de l’attentat à la bombe mentionné ci-dessus. Des critiques venues, en grande partie, lors de ses premières heures sur le marché.

Qu’est-ce que le review bombing ?

C’est le nom donné à une pratique devenue à la mode ces dernières années dans les jeux vidéo, les films et autres formes de divertissement. Il consiste à se rendre sur des portails d’agrégateurs d’analyses tels que Metacritic, Opencritic, Filmaffinity, Google Play, etc., dans le seul but d’attaquer un travail basé sur une critique négative, quelle qu’en soit la raison. Dans certains cas, nous avons vu des attentats à la bombe en guise de protestation contre une certaine entreprise.

Digimon Survive n’est disponible que depuis quelques jours et ne dispose toujours pas d’assez d’analyses par la presse spécialisée pour former une note moyenne. Chez Netcost, nous sommes en plein jeu et vous pourrez bientôt lire le nôtre, dans lequel nous vous dirons tout ce qu’il propose.

Source | Digimon Survivre à Metacritic