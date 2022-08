Apex Legends, principaux changements de la saison 14 : nouveau Canon des Rois, accessoires…

La saison 14 d’Apex Legends intégrera de nouvelles fonctionnalités importantes dans la bataille royale d’Electronic Arts et Respawn Entertainment. Le nouveau visage de Kingscannon et les changements d’équilibre des armes ne sont que quelques-unes des principales facettes. Netcost assiste à la présentation virtuelle de ce framework de contenu pour apprendre les clés avant la nouvelle légende, Vantage. Mais nous en saurons plus sur le protagoniste dans les prochains jours.

Comment est le nouveau Kings Canyon ?

Trois ans après son lancement, le studio a voulu renouveler la carte où un voyage plein de succès a commencé. Jeff Shaw, lead level designer, explique que « cela nécessitait une rénovation » pour accompagner les nouveaux styles de jeu des dernières légendes qui ont été incorporées.

Suite à la destruction de certaines de leurs zones lors de la saison 5, l’équipe a repensé les principaux points d’intérêt avec plusieurs clés en tête. Essentiellement, ils voulaient adapter le rythme des combats à l’état actuel de la méta, que ces rotations entre les zones soient naturelles et pleines d’opportunités. Le saut initial est également important, sachant les structures qui donneront lieu à nos premières minutes de départ.

La zone avec les plus grands changements se situe dans ce qu’on appelle la Villa Calavera, qui s’appellera désormais Relic. La ville a été transformée en une longue rue de taille moyenne entre les toits qui font partie de la zone inférieure d’un crâne géant. L’étude souligne que ces changements visent à « restituer le gameplay classique du Kings Canyon ». L’escalade et le jeu en hauteur sont les clés du succès.

Cage est un autre point d’intérêt modifié. Dans la version originale, ils estimaient qu’il était trop facile de défendre le deuxième étage. De nombreuses escouades l’ont utilisé comme forteresse pour utiliser des armes à distance. Désormais, la plateforme offre de nouvelles façons d’entrer. Dans le visuel, nous pouvons également nous attendre à des changements qui l’assimilent à la ligne visuelle du reste des cartes ultérieures. La palette de couleurs offre une version plus colorée du Kings Canyon. L’éclairage tombe entre les zones d’une manière plus vibrante. Une nouvelle vie est insufflée.

Plus de portée et changements importants dans l’armement

Êtes-vous un passionné d’Apex Legends? Respawn a écouté les fans qui ont atteint le plafond de rang actuel, qui est fixé à 500. À la saison 14, vous aurez trois autres blocs de 500 rangs chacun à parcourir, pour un total de 2 000 rangs par rapport au premier niveau du personnage. Plus de 500 packs Apex que vous débloquerez au cours de ce nouveau chemin. Comme il est logique, en sautant d’un bloc à l’autre, vous afficherez une image spéciale comme s’il s’agissait d’un prestige.

Mais les changements dans l’armement ne sont pas en reste non plus. Le pistolet Wingman utilisera désormais des munitions et des clips de tireur d’élite; le Spitfire, quant à lui, passe aux munitions légères et aux clips d’assaut. Le fusil de chasse EVA-8 recevra une amélioration de ses performances en augmentant sa cadence de tir et la possibilité d’y attacher des stocks. Et oui, le déclencheur Double Tap est de retour.

Côté équipement, on constate que les sacs à dos dorés seront dotés de la capacité Deep Pockets, qui permet d’améliorer le stockage des fournitures médicales. Guardian Angel, qui y est resté jusqu’à présent, passera au bouclier d’or.

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles armes dans cette saison, nous trouverons les débuts d’un accessoire. Nous verrons l’incorporation du pointeur laser, un nouvel accessoire de canon compatible avec les mitraillettes et les pistolets. En pratique, il réduit considérablement la dispersion du tir de la hanche. Si vous jouez à courte distance, ce sera un adversaire coriace contre les fusils d’assaut.

Progression croisée à l’horizon

L’un des points que Respawn a voulu clarifier était la date d’arrivée de la progression croisée, c’est-à-dire la possibilité que la progression de votre profil soit transférée entre les plateformes. Ses responsables ont confirmé qu’il est en route mais qu’il n’a toujours pas de date précise « vu la complexité technique » du croisement des deux familles de consoles entre générations, le PC et la Nintendo Switch. Le travail continue.

En revanche, ils voient de loin le moment où l’introduction de Legends s’arrête à chaque saison. Ils continuent d’avoir de nouvelles idées pour alimenter les cadres de contenu les plus pertinents du calendrier annuel. Les armes, en revanche, ne semblent pas recevoir de nouveaux visages. « Nous fabriquerons une nouvelle arme si le jeu en a besoin », concluent-ils.

Rappelons que la saison 14 d’Apex Legends est prévue pour le 9 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.