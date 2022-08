Plusieurs joueurs parviennent à entrer dans le Colisée Elden Ring pour se battre en duel à mort

Les colisées de l’Elden Ring continuent de faire l’objet de débats dans la communauté des jeux de rôle d’action From Software. Depuis sa première le 25 février, les joueurs ont spéculé sur la possibilité que le studio japonais les ait créés avec l’intention de développer un DLC multijoueur à l’avenir, et bien que nous n’ayons toujours aucune nouvelle à ce sujet, un utilisateur de Reddit a eu l’occasion de explorer l’un d’eux, d’une manière que même lui ne croit pas.

Selon le message de l’utilisateur WeebMaster09, il explorait les terres de Liurnia lorsqu’il a été convoqué à un match PvP (joueur contre joueur). A sa grande surprise, son rival l’avait convoqué depuis l’intérieur du colisée, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’une sorte de mod ou de pépin.

Guide complet de l’Elden Ring

Nous devons admettre que personne dans l’équipe Netcost n’a réussi à résoudre le mystère des colisées, mais nous avons exploré tous les recoins des Terres du Milieu pour vous offrir un guide complet où vous pouvez trouver une visite étape par étape de l’histoire , des stratégies pour vaincre tous les boss finaux, des indications pour trouver les talismans légendaires, des armes et des sorts et bien plus encore. Si vous voulez faire 100% du jeu, n’hésitez pas à consulter le lien suivant.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le dernier ouvrage de Hidetaka Miyazaki qui a commencé son ascension spectaculaire grâce à Demon’s Souls. Un titre qui, comme vous le savez bien, s’est avéré être un succès, car il s’agit de l’un des jeux vidéo les plus vendus jusqu’à présent cette année.

Source | WeebMaster09 sur Reddit