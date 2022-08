PlayStation sur Xbox possédant Call of Duty : "influence" dans la décision d’acheter "Une console"

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft doit également être approuvé par les régulateurs des différents pays, dont le Brésil. C’est précisément à cet endroit que l’opinion de Sony sur l’obtention de la marque Call of Duty par Xbox a été révélée. Selon PlayStation, les jeux de la saga sont si populaires qu’ils influencent le choix d’une console.

« Selon une étude de 2019, l’importance de Call of Duty pour le divertissement, en général, est indescriptible », a déclaré Sony. « La marque a été la seule IP de jeux vidéo à entrer dans le top 10 de toutes les marques de divertissement », y compris Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux.

« Call of Duty est si populaire qu’il influence les utilisateurs dans leur choix de console. Leur communauté est suffisamment établie pour que même si un concurrent disposait du budget nécessaire pour développer un produit similaire, il ne pourrait pas rivaliser avec Call of Duty. La société japonaise rappelle qu’Activision alloue un budget colossal au développement de chaque titre de la saga :

Le lourd investissement d’Activision Blizzard dans chaque Call of Duty

« Chaque Call of Duty annuel prend environ 3 à 5 ans de développement. Quand Activision sort un Call of Duty par an, cela équivaut à des centaines de millions de dollars dépensés chaque année. » Selon Sony, environ 1 200 personnes travaillent sur le jeu lui-même, mais 1 500 autres personnes se consacrent à l’édition et à la distribution. Un seul jeu « Call of Duty » a plus de développeurs que la plupart des entreprises », même au sein des développeurs triple-A.

Les Japonais ont ajouté qu’Activision avait anticipé l’incorporation de 2 000 autres développeurs en 2021, signe qu’ils « s’attendent probablement à ce que Call of Duty devienne » un produit encore plus performant « à l’avenir. Selon Sony, aucun autre studio ne peut investir la quantité de ressources qu’Activision investit dans les jeux de la saga.

Bien que Call of Duty : Vanguard n’ait pas été aussi performant que les autres produits de la série, la société japonaise a ajouté qu’il s’agissait de l’un des meilleurs vendeurs de l’année.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est le prochain jeu de la marque, qui sortira le 28 octobre.

