Les éloges pour la PS5 vont bientôt disparaître car presque personne ne l’utilise

PS5 Praise est une fonctionnalité qui nous permet de féliciter les autres utilisateurs après avoir joué avec eux. Un moyen pratique et rapide de montrer sa gratitude pour son aide ou de lui envoyer un clin d’œil à la fin du jeu. Cependant, il semble que pratiquement personne ne se souvienne de l’avoir utilisé, au point que Sony a décidé de le retirer, faisant allusion au fait qu' »il n’atteint pas le niveau d’utilisation attendu » par l’entreprise. Plus précisément, ce sera à l’automne lorsqu’il ne sera plus disponible.

Que vous l’ayez déjà utilisé ou non, vous pouvez actuellement vérifier si vous avez reçu des éloges d’autres joueurs (vos amis ajoutés ne comptent pas, car le système est conçu pour se connecter avec des utilisateurs avec lesquels vous n’aviez pas de lien précédent) . Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à votre identifiant PSN dans le menu principal de la console ; l’onglet « reconnaissances » est situé dans la section « profil ».

Sorties à venir sur PS5 : présent et futur de la console

La machine nouvelle génération de Sony a fait ses débuts en novembre 2020, il y a donc à peine 3 mois et demi qui la séparent de terminer deux ans sur le marché. Le mois d’août commençant à peine, il est temps de jeter un œil au calendrier et de découvrir les prochains jeux à venir sur PS5. Très bientôt, le 2 septembre débarque The Last of Us : Part 1, un remake de l’oeuvre de Naughty Dog pour PS3 (2013). Et un peu plus tard, le 9 novembre, une des plus grosses sorties de l’année : le retour de Kratos et Atreus dans God of War : Ragnarok.

Si nous regardons 2023, nous ne pouvons pas perdre de vue des noms aussi importants que Final Fantasy XVI, Forspoken et Marvel’s Spider-Man 2, entre autres. Bien sûr, pour connaître la date de sortie exacte de ces titres, nous devrons attendre encore un peu.

