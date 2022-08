Pokémon GO confirme la date de la journée communautaire d’août 2022 ; Meetups et PokéStops spéciaux

La journée communautaire Pokémon GO aura lieu le samedi 13 août, une journée au cours de laquelle les joueurs pourront réaliser diverses activités, échanger des Pokémon et capturer le très recherché Zigzagoon de Galar, entre autres nouveautés. Nous vous proposons toutes les informations sur les points de rendez-vous en France, les horaires et les nouveaux PokéStops disponibles.

Activations en face à face (réunions) pour la Journée communautaire

Ils auront lieu aux points suivants en France, le samedi 13 août entre 11h00 et 14h00 (heure de la France). Niantic a confirmé que la pré-inscription n’est pas requise ; vous pouvez y assister librement.

Madrid – Heron City Las Rozas

Barcelone – Centre commercial Westfield La Maquinista

Valence – Heron City Paterna (Valence)

Malaga – Centre commercial Plaza Mayor

Séville – Centre commercial Los Arcos

PokéStops spéciaux

Disponible le même jour que les activations en personne, aux endroits suivants. Par ailleurs, sur la carte interactive suivante, vous pouvez consulter les points spéciaux, distingués par une punaise bleue ; si vous faites tourner des PokéStops dessus, vous obtiendrez des récompenses supplémentaires.

Madrid – Monument au général Martínez Campos (El Retiro)

Barcelone – Parc de la Ciutadella

Giovanni revient sur Pokémon GO ce mois-ci : nous vous aidons avec les meilleurs compteurs

Au cours du mois d’août 2022, le diabolique Giovanni, leader de la Team GO Rocket, nous défie une nouvelle fois sur le champ de bataille. Cette fois, il a l’aide du puissant Dark Latios, le Pokémon légendaire de type Psychic et Dragon. Comme d’habitude, chez Netcost, nous vous aidons à le vaincre avec les meilleurs compteurs, mouvements et stratégies.

Pokémon GO est disponible entièrement gratuitement (jeu gratuit avec des éléments payants optionnels dans l’application) sur les appareils Android et iOS. Le jeu est constamment mis à jour et l’une des nouveautés les plus récentes est l’inclusion de l’encens Daily Adventure ; Dans ce lien, nous vous expliquons comment cela fonctionne.

Source | Archétype (communiqué de presse)