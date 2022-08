Codes Genshin Impact d’août 2022 ; obtenir des protogems gratuits

HoYoverse a partagé, un mois de plus, la liste des codes Genshin Impact pour août 2022. Grâce à eux, vous pouvez obtenir des protogems gratuits, entre autres objets et profiter plus que jamais du populaire free to play, qui a récemment été mis à jour vers la version 2.8 pour offrir une poignée de nouveautés. Nous vous disons toutes les récompenses et comment échanger les codes.

Codes Genshin Impact août 2022

Ci-dessous, nous vous proposons les codes actuellement valables. N’oubliez pas que certains sont déjà apparus à un autre moment, vous ne pourrez donc pas recevoir leurs récompenses si vous les avez déjà échangés.

XTNDKTEBWA59 – 60 protogems et 5 expériences d’aventurier

GENSHINGIFT – 50 Protogems et 3 Hero Ingenuity (uniquement si vous ne l’avez pas utilisé auparavant)

SBNBUK67M37Z – 30 protogems et 5 expériences d’aventurier (uniquement si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant)

Où obtenir plus de codes Genshin Impact

Afin de connaître les nouveaux codes de récompense qui émergent en ce moment, il est recommandé de suivre les réseaux sociaux Genshin Impact, car ils sont généralement assez actifs depuis HoYovere. De plus, la communauté des joueurs les partage souvent :

Comment échanger des codes de récompense dans Genshin Impact

Nous allons sur le site officiel de Genshin Impact via ce lien. Une fois là-bas, nous devons nous inscrire (si nous ne l’avons pas déjà fait), sélectionner le serveur à partir duquel nous jouons, entrer notre pseudo et, enfin, le code de téléchargement.

Gardez à l’esprit que pour utiliser ces codes, nous devons remplir les conditions suivantes :

Nous devons atteindre le rang d’aventure 10 avant de pouvoir échanger des codes sur notre compte.

Les codes ne fonctionneront que sur les appareils mobiles PC, iOS et Android, car les joueurs PS4 et PS5 ne peuvent pas lier un compte miHoYo car il est déjà lié au PlayStation Network.

Chaque code Let’s Redeem ne peut être utilisé qu’une seule fois.

Les articles seront envoyés par courrier en jeu une fois que nous aurons utilisé un code avec succès.

Source | Genshin Impact