Pokémon Go Août 2022 : Meilleurs Compteurs Pour Battre Giovanni

Giovanni, le chef de la Team GO Rocket et l’un des méchants par excellence de la saga, est de retour. Un ennemi très spécial qui revient au milieu de l’anniversaire sexuel du jeu Niantic pour les appareils Android et iOS. Bien entendu, nous vous aidons encore une fois à le vaincre en vous proposant les meilleurs contres et coups contre ses Pokémon, parmi lesquels un sombre danger légendaire.

Comment trouver Giovanni dans Pokémon GO ?

La première chose dont vous avez besoin est la Super Radar Pocket, disponible si vous êtes un entraîneur de niveau 8 et que vous êtes entré dans le jeu tout au long du mois de juillet, quelque temps après le 9. Il est obtenu lors de la phase 4 de l’enquête Notes de terrain : Team GO Rocket . Ensuite, il sera temps de rechercher Giovanni dans votre voisinage (pensez à vous équiper du Super Radar Pocket). En le recherchant, vous rencontrerez très probablement des recrues de la Team GO Rocket déguisées en lui, vous devrez donc les tuer jusqu’à ce que vous trouviez le vrai Giovanni.

Premier Pokémon du combat contre Giovanni

Persan : En tant que Pokémon de type normal, il n’y a pas de meilleure stratégie possible que de profiter des vertus du type de combat contre lui. Lucario, Hariyama, Heracross et Blaziken (Counterattack), Machamp (Dynamic Fist) ou Infernape (Rock Punch) sont de très bonnes options pour vaincre facilement Persona. Tous les mouvements répertoriés sont des attaques rapides, car utiliser l’attaque chargée à ce stade précoce du combat serait un gaspillage.

Deuxième Pokémon dans le combat contre Giovanni

Dans la deuxième phase du combat, Giovanni pourra utiliser jusqu’à 3 Pokémon différents et il n’y a aucun moyen de savoir lequel c’est, mais il existe un moyen d’anticiper et d’avoir plusieurs options efficaces contre eux. Nous passons en revue toutes les possibilités et les meilleurs compteurs pour chaque rival.

Nidoking : appartient au type Terre et Poison, vous n’aurez donc pas de problèmes si vous avez des Pokémon de types Eau, Glace et Psy. Articuno et Sneasel (Icy Song), Starmie (Hydro Pump), Kingdra (Water Gun), Gardevoir et Mewtwo (Confusion).

Machamp : En bon représentant du type Fighting, on ne va pas se compliquer contre lui ; toute option de type psychique est plus que suffisante pour vous achever en un clin d’œil. Gardevoir, Cresselia et Mewtwo (Confusion). Comme alternative, vous pouvez utiliser le type Flying avec Pidgeot (Air Slash).

Rhyperior : Étant donné que le rival est de type Rock and Ground, vos meilleurs alliés sont les Pokémon Water et Grass. Tangela (Strain Whip), Gyarados (Cascade) et Ludicolo, une option idéale car elle partage les deux types (Bubble et Razor Blade).

Troisième Pokémon dans la bataille contre Giovanni

Dark Latios : Le combat se décidera avec un ennemi très puissant tel que les Pokémon Légendaires de type Psy et Dragon. La bonne chose est que vous avez à votre disposition plusieurs types très efficaces contre lui, tels que glace, sinistre, insecte ou fée. De plus, cette fois-ci, il est pratique de profiter des attaques chargées, nous proposons donc plusieurs options qui sont un gage de succès : Genesect (ScissorsX), Scizor (Fury Cut), Zarude (Bite), Sneasel (Foul Play), Cacturne (Pulse Umbrio) et Sharpedo (Crush) vous laisseront dans la poussière.

Pokémon GO est disponible entièrement gratuitement sur les appareils Android et iOS. Le titre Niantic est constamment mis à jour, et durant ce mois d’août vous avez la possibilité de profiter de toute l’actualité du Community Day.