Voici ce que Sony, Ubisoft, WB, Riot et d’autres pensent de l’accord Activision Blizzard de Microsoft

Nous sommes plus de six mois après l’annonce par Microsoft de son intention d’acquérir Activision Blizzard, lançant ainsi le long processus d’obtention des approbations des organisations anti-trust du monde entier. La plupart du temps, ces enquêtes sont très secrètes, mais nous savons qu’elles impliquent de demander l’avis d’entreprises concurrentes de l’industrie. Maintenant, grâce à de récents dépôts au Brésil, des documents contenant ces opinions ont été publiés en ligne, nous donnant un aperçu de ce que Sony, Ubisoft, WB et d’autres pensent de l’accord.

Récemment, l’administration brésilienne a demandé des commentaires sur l’accord et a publié des documents en ligne, nous donnant un aperçu de ce que les principaux éditeurs du secteur pensent de la fusion imminente. La liste des sociétés incluses comprend le principal rival de la console, Sony, ainsi que des éditeurs de jeux comme Ubisoft, WB et Riot Games. Des entreprises technologiques intéressées par le marché des jeux, comme Google et Apple, ont également été contactées. L’utilisateur de Resetera, Idas, a découvert les dépôts sur le site Web du gouvernement brésilien, et bien que la plupart des documents contiennent des informations expurgées, nous avons une bonne idée de la position de l’industrie sur l’accord.

Sony a naturellement le plus à dire, car il est en concurrence avec Microsoft à la fois sur le plan matériel de la console et sur le plan logiciel. Comme nous le savons tous, un bon logiciel peut donner à une plate-forme matérielle un avantage sur une autre. Sony souligne que s’il est possible pour presque tout le monde de créer et de publier un jeu de nos jours, il n’y a qu’une poignée de développeurs capables de produire des titres AAA. Sony ajoute également qu’il serait très difficile pour une autre entreprise de créer une franchise pour rivaliser avec Call of Duty et que l’IP est suffisamment puissant pour influencer le choix de la console d’un consommateur.

Sony estime également que Xbox Game Pass a capturé jusqu’à 70% du marché mondial des services d’abonnement, et qu’il faudrait plusieurs années et beaucoup d’investissements pour créer un véritable concurrent. On craint que le coût inférieur d’un abonnement n’érode les ventes initiales de jeux et ne crée un environnement concurrentiel difficile pour les développeurs qui choisissent de publier leur jeu moyennant des frais initiaux, plutôt que de l’emballer dans un abonnement.

WB, qui a joué avec l’idée de vendre sa division de jeux, est d’avis que l’industrie a beaucoup de concurrence et ajoute que l’industrie n’a pas une barrière élevée à l’entrée pour que les développeurs publient des logiciels. Ubisoft est dans un bateau similaire, affirmant qu’il existe des alternatives aux jeux Activision Blizzard et avançant l’opinion qu’il y a beaucoup de concurrence dans l’industrie.

Riot Games et Bandai Namco ont également répondu avec des réponses suggérant que les deux sociétés pensent qu’il existe des alternatives aux titres Activision Blizzard et une forte concurrence sur le marché.

Les grandes entreprises technologiques, comme Apple, Amazon, Meta et Google, n’ont pas beaucoup répondu et la plupart de leurs réponses ont été expurgées. Au final, aucun d’entre eux ne semble avoir intérêt à stopper l’acquisition et reconnaissent la distinction entre le marché des jeux mobiles et console/PC. Cependant, Apple semble penser qu’Apple Arcade est un concurrent sur le marché plus large des jeux.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Il ne semble pas y avoir beaucoup d’opposition à l’acquisition parmi les éditeurs établis. Pourtant, les régulateurs comme la FTC et la Commission européenne peuvent avoir des inquiétudes et doivent encore finaliser leurs propres enquêtes sur l’acquisition.