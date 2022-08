Premières réactions à House of the Dragon : un successeur à Game of Thrones qui « vaut le coup »

Les premières réactions du pilote de House of the Dragon n’ont pas été faites pour supplier. HBO Max a invité une série de critiques à l’avant-première de la série, qui fera ses débuts sur la plateforme à partir du 22 août. À quelques semaines seulement de la première officielle, il semble que les personnes qui l’ont vue soient reparties heureuses, à l’instar du critique Brandon Katz, qui a assuré que la série était un digne successeur de Game of Thrones.

« Le pilote de House of the Dragon explique avec efficacité le contexte et sa relation avec Game of Thrones. Il présente ses personnages clés et expose le conflit central de la série. C’est une première facile à suivre avec des couleurs vibrantes et des textures détaillées. Un successeur très valable jusqu’à présent.

Des réactions plus positives

« Je n’ai pas du tout aimé la dernière saison de Game of Thrones, mais je dois admettre que la première de House of the Dragon est vraiment bien faite, donc je vais continuer à la regarder. Après avoir terminé l’épisode, on nous a montré une longue bande-annonce pour la saison et ça a l’air génial », a écrit Steven Weintraub de Collider.

Sa compagne Christina Radis s’est également montrée satisfaite : « A tous ceux qui sont curieux de la série, sans spoilers, je peux dire que ce que j’aime beaucoup, c’est qu’elle reste épique à l’échelle, tout en racontant une histoire personnelle et intime sur une famille montrant à la fois son amour et son [carácter] dysfonctionnel

La journaliste Cat Combs a également partagé son enthousiasme. « Je ne savais pas à quel point la chanson thème de Game of Thrones me manquait jusqu’à ce que je l’entende aujourd’hui à l’avant-première de House of the Dragon. Ce premier épisode est fantastique, j’ai hâte de voir le suivant. Je croise les doigts pour que la dernière saison de RoT ne se répète pas.

House of the Dragon n’a plus confirmé de saisons, bien que son showrunner ait abandonné la possibilité qu’elle devienne une anthologie.

