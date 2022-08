Le réalisateur de Skull and Bones approfondit l’approche multijoueur d’abord

Quelque part lors de l’un des nombreux redémarrages de Skull and Bones, le jeu est passé à un premier titre multijoueur. Maintenant, le directeur du jeu, Ryan Barnard, nous a donné plus d’informations sur ce que cela indique, notant que bien que le jeu ait une « histoire sous-jacente », la narration n’est pas au centre du jeu.

S’exprimant dans une interview avec True Achievements la semaine dernière, Barnard a confirmé que « Skull and Bones n’est pas un jeu basé sur la narration ». Au lieu de cela, il y aura plusieurs personnages PNJ dans le monde qui vous donneront des missions et il y aura une histoire liée à cela, mais ce qui motive vraiment la progression dans le jeu est « Infamy ». Augmenter votre niveau d’infamie débloquera de nouveaux navires, armes, armures et bien plus encore pour vous aider à vous préparer pour un contenu plus difficile.

Voici la citation complète : « Skull and Bones n’est pas un jeu basé sur la narration, nous avons des pièces narratives dans le jeu, vous rencontrerez des PNJ importants appelés Kingpins qui ont leurs propres histoires que vous apprendrez au fur et à mesure que vous développerez une relation avec eux en passant des contrats avec eux. Il y a une histoire sous-jacente au jeu avec laquelle nous construisons toute la tradition mondiale, mais ce n’est pas l’objectif principal.

Bernard ajoute que l’équipe souhaite que les joueurs « créent leurs propres histoires », une ligne souvent mentionnée dans le marketing pour les jeux multijoueurs et de style service en direct de longue durée.

L’interview complète en révèle plus sur le gameplay, le combat et l’exploration, il vaut donc la peine de la lire si vous attendez avec impatience Skull and Bones. Le jeu sortira le 8 novembre sur PC, Xbox Series X/S, PS5, Stadia et Luna.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Attendez-vous toujours avec impatience Skull and Bones ou allez-vous sauter celui-ci ?