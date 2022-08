The Last of Us Part I, les retrouvailles avec Joel et Ellie

La première fois, Ellie a été forcée d’appuyer sur la gâchette. Laissez-vous surprendre par la vue d’un groupe de girafes errant librement dans un monde post-apocalyptique. Le calme et le début de tout, avant le chaos. Une dualité que The Last of Us gère très bien et que Naughty Dog a déjà précisé qu’il savait dominer dès le premier opus, qui a débuté l’une des sagas les plus légendaires de l’histoire du jeu vidéo moderne. Le 2 septembre, nous pourrons profiter sur PlayStation 5 de ces retrouvailles tant attendues avec The Last of Us Part I, le remake de l’original, qui a reçu plus de 200 récompenses tout au long de son histoire.

Remake de l’histoire qui a tout commencé

Ceux qui ont apprécié (ou souffert avec) l’histoire en cours sauront l’importance de ses personnages. Ils nous présentent un monde post-apocalyptique dans lequel le chaos et la mort sont notre pain quotidien. Cependant, il y a ceux qui ont réussi à survivre et ce qu’ils cherchent, c’est à reconstruire la société, un remède possible au mal qui les ronge ou simplement voir la lumière d’un nouveau jour.

Cette dernière est l’une des devises de Joel, engagé pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine militaire. Leur voyage, tout ce qu’ils doivent traverser et son résultat, c’est l’histoire. Un voyage que nous avons pu vivre avec eux pour la première fois en 2013 sur PlayStation 3 et que nous avons hâte de revivre grâce à ce nouveau remake. Neuf ans se sont écoulés depuis ce moment et s’il est vrai que de nombreux joueurs auront rejoué cette aventure qui a marqué le début de tout maintes et maintes fois, d’autres nous en ont réservé pour le bon moment. Et il n’y a pas mieux que ça.

Left Behind, un chapitre essentiel pour Ellie

The Last of Us Part I comprend également l’extension du titre original, Left Behind, dans lequel nous pouvons nous mettre dans le skin d’une jeune Ellie pour découvrir des moments clés de sa relation avec Riley, dont la connexion allait au-delà de l’amitié. Avec un message puissant et important, Naughty Dog a commencé à jeter les bases de ce qui allait devenir un protagoniste inoubliable.

Avec ses lumières et ses ombres, on a vu grandir une Ellie qui a été forcée d’être une survivante au point où on la voit devenir une tueuse. De l’adorable jeune femme à l’adulte impitoyable dans la partie II, ce fut toute une montagne russe d’émotions et de changements. C’est pourquoi c’est une idée si attrayante de revisiter ses origines pour se rappeler à quoi ressemblait cette Ellie dont nous sommes tombés amoureux au début.

au-delà des jeux vidéo

TheLast of Us est une franchise qui va bien au-delà du domaine des jeux vidéo. Son histoire s’est étendue à d’autres médias tels que le papier, avec American Dreams, une mini-série de 4 bandes dessinées qui développe ce qui a été joué dans le Left Behind susmentionné. A l’heure où j’écris ces lignes, il est encore tôt pour parler de la série HBO, mais dès les premières images du tournage que l’on a pu voir, une chose est claire : ça s’annonce très bien. Avec une date de sortie approximative pour le premier trimestre de l’année prochaine 2023, avoir joué The Last of Us Part I récemment nous donnera une meilleure perspective de tout ce qui se passe dans la série, afin que nous puissions comparer et découvrir ce qui change en un par rapport à L’autre.

Avec Pedro Pascal et Bella Ramsey pour donner vie à Joel et Ellie, l’histoire qui sera portée au petit écran reprendra les bases du premier jeu mais avec plusieurs changements significatifs. Comme l’a dit Neil Drukmann lui-même : « Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent se sont tellement éloignés de l’histoire et j’ai hâte que les gens les voient. »

En parlant de l’équipe de développement, dans le remake qui nous concerne, ils nous offrent une batterie de contenus intéressants supplémentaires tels que de nouvelles galeries d’art conceptuel et de modèles de personnages, des commentaires du réalisateur, les 8 épisodes du podcast The Last of Us, le documentaire de la création de Grounded et un aperçu des coulisses de Left Behind… le tout inclus dans le bundle Part I avec l’extension autonome.

Pour tout cela, nous avons marqué le lendemain 2 septembre sur le calendrier. Que vous soyez fan de la saga TheLast of Us et que vous vouliez en revivre le début avec un important lifting graphique et technique, ou que vous n’y ayez jamais joué et que vous soyez prêt à vous lancer dans une aventure inoubliable, à tous points de vue . Ellie et Joel nous attendent.

The Last of Us Part I peut désormais être réservé sur le PS Store, aussi bien dans sa version standard que dans sa version Digital Deluxe. Pour tous ceux qui choisiront ce second, ils obtiendront, en plus du jeu complet pour PS5 et du chapitre Left Behind, une série d’améliorations qui seront débloquées à l’avance : deux améliorations de compétences, des améliorations de pistolet/fusil, des flèches explosives, filtre punk clignotant, mode sprint et six skins d’armes.