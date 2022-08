Hogwarts Legacy à travers ses paramètres : WB. Les jeux montrent ces petits détails

Le monde magique de Harry Potter sans Harry Potter. Hogwarts Legacy est une préquelle, une nouvelle histoire qui se déroule un siècle avant la naissance du garçon sorcier. Le jeu vidéo tant attendu de Warner Bros. Avalanche n’a pas partagé de nouveau trailer, mais les réseaux sociaux officiels sont plutôt actifs. Dans une série de tweets, ils ont montré de petits morceaux des scénarios, des détails que nous pouvons apprécier si nous observons les choses calmement.

Un arrosoir qui se déplace tout seul et arrose les plantes du parc de Poudlard, la statue d’un centaure dans la Tour Nord de l’école, un coin plein de nature et de végétation à travers lequel la pluie filtre… et déjà à l’intérieur du château , l’une des salles de classe dans lesquelles les élèves sont formés pour devenir des sorciers et des sorcières utiles à l’avenir. Ou même un magicien s’entraînant sur un rocher au bord du lac.

une aventure sans précédent

Hogwarts Legacy ne reste pas seulement à l’école et ses environs, nous pouvons également visiter d’autres endroits du monde magique. Toutes sortes de défis, d’énigmes et d’aventures nous attendent, car notre protagoniste devra faire face à de nombreux dangers au cours de son voyage.

Doué d’une sensibilité à la magie ancienne, il sera bientôt appelé à combattre l’ombre noire d’un nouveau seigneur des ténèbres à une époque antérieure à celle de Lord Voldemort, avant même que Gellert Grindelwald ne se mette à ses vieux tours.

Le titre est prévu pour Noël 2022, mais Waner Bros. Games n’a pas encore annoncé de date plus précise. Récemment, Amazon a révélé que le livre d’art officiel de Hogwarts Legacy sortira début décembre, alimentant les spéculations selon lesquelles le jeu pourrait sortir à cette époque. Cependant, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs.

Hogwarts Legacy est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

Source | Héritage de Poudlard