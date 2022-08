Qu’est-il arrivé au Nazgul dans Le Seigneur des Anneaux ?

Neuf hommes qui étaient rois et qui ont fini par être corrompus par le pouvoir de l’Anneau Unique. Sauron a atteint son objectif et a créé les Nazgul, des spectres qui suivent les ordres du seigneur des ténèbres et détectent la présence de l’Un chaque fois que quelqu’un l’utilise. Dans la série The Rings of Power, il est très possible que nous voyions le début du processus, mais comment son histoire se termine-t-elle dans Le Seigneur des Anneaux ?

Nous connaissons le début : au Second Age, Sauron a manipulé les Anneaux de Pouvoir pour les contrôler à travers l’Anneau Unique. Quand il a disparu, les spectres se sont estompés avec lui, mais malgré la défaite sur le champ de bataille, Sauron a continué à vivre dans une torpeur silencieuse (mais active). Seule la destruction de l’Anneau peut le tuer définitivement. Plusieurs années plus tard, au Troisième Âge, le seigneur des ténèbres a refait surface et les Nazgul sont retournés en Terre du Milieu.

La fin du Nazgul

La Communauté de l’Anneau, dirigée par Frodo Baggins, a dû échapper au Nazgul à plusieurs reprises. Pendant ce temps, le voyage de la compagnie se poursuit vers le Mordor. L’objectif? Détruisez l’Anneau Unique à l’endroit même où il a été forgé. Le Roi Sorcier d’Angmar, également connu sous le nom de Seigneur des Nazgul, a rencontré une mort inattendue.

Dans les champs du Pelennor, dans la ville de Gondor, se déroulait une grande bataille à laquelle il participa, semant la terreur. Il est vrai que la prophétie disait qu’il ne pouvait être vaincu par un homme. Et c’est donc Eowyn, la nièce du roi du Rohan, qui réussit à le faire tomber par surprise.

La chute du Roi Sorcier était le début de la fin. Frodon n’échoua pas comme Isildur et après un voyage très dur il atteignit le sommet du Mont Doom, le volcan irascible du Mordor. Perturbé par l’influence de l’Anneau Unique, le hobbit était sur le point de succomber, mais Gollum, qui avait encore un rôle dans cette histoire, tenta de le lui enlever. Après la lutte, Smeagol s’est retrouvé dans les mâchoires du volcan avec l’anneau dans ses mains.

Avec la destruction de l’Anneau Unique, le lien qui maintenait Sauron et ses sbires en vie a été rompu. Les Nazgul se sont évanouis à jamais avec leur maître.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront diffusés le 2 septembre sur Amazon Prime Video.