One Piece 1056, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Il est temps de dire au revoir à Wano. Maintenant que Ryokugyu est sorti du bois et que nous avons vu Luffy, qui avait joué dur pour obtenir les deux premiers chapitres après la pause, il est temps de se concentrer à nouveau sur les chapeaux de paille. Il est temps d’ajouter le troisième ponéglyphe routier, d’accueillir Yamato dans le gang et de laisser la capitale des fleurs derrière vous. Et très probablement, certaines de ces choses apparaîtront dans le chapitre 1056 de One Piece, à partir duquel il est temps de revoir quand il sera disponible en lecture gratuite et en espagnol dans Manga Plus. Ce sera la dernière avant une nouvelle pause hebdomadaire, alors attachez vos ceintures avant le cliffhanger qu’Oda est peut-être en train de préparer…

Date et heure de la première du chapitre 1056 du manga One Piece

Le chapitre 1056 de One Piece sera présenté en première le dimanche 7 août prochain à 17h00 (heure espagnole locale). Dès lors, il peut être lu gratuitement et en espagnol via Manga Plus. Les spoilers commenceront à diffuser en ligne mardi, alors soyez prudent. Dans le reste du monde, son heure de première est la suivante: