Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 1er au 7 août) : Black Clover, One Piece, Chainsaw Man…

Comment va la vie. Il y a quelques semaines nous étions angoissés par les quelques nouveautés proposées par le monde du manga et maintenant nous n’en pouvons plus. One Piece est de retour après une pause d’un mois (voici le bilan de l’épisode 1054, celui de son retour) ; Black Clover a fait de même après avoir pris trois mois de congé (annonçant la fin de la série déjà au passage) ; et Chainsaw Man est sorti des limbes dans lesquels il était plongé depuis deux ans (profitant du fait que ses spectaculaires animes sont présentés en avant-première en hiver par MAPPA, le studio Shingeki no Kyojin). Et à cela, il faut ajouter des semaines comme celles-ci dans lesquelles nous avons également une ration de Jujutsu Kaisen, Monster, My Hero Academia ou Spy x Family. Presque rien. Allez faire de la place dans l’agenda car il y a beaucoup à lire et à voir de nos jours. Passons en revue tous les épisodes d’anime et chapitres de manga qui nous attendent du 1er au 7 août sur Crunchyroll et Manga Plus.

Black Clover chapitre 333

Chapitre 333 du manga Black Clover

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 101

Chapitre 101 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 2 août à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 67

Chapitre 67 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 1er août à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 193

Chapitre 193 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 15 de la toxine du mariage

Chapitre 15 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 2 août à 17h00 (heure locale française)

Mashle : Magie et muscles chapitre 119

Mashle: Magic and Muscles manga chapitre 119

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

Monstre #8 chapitre 68

Chapitre 68 du manga 8Kaijuu (Monstre #8)

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le jeudi 4 août à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 362

Chapitre 362 du manga My Hero Academia

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1056

Chapitre 1056 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

Sakamoto Days chapitre 82

Chapitre 82 du manga Sakamoto Days

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 66

Spy x Famille manga chapitre 66

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 18

Aoashi animé épisode 18

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 6 août à 14h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 261

Boruto animé épisode 261

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 7 août à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 18

Kingdom anime saison 4 épisode 18

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 6 août à 20h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1028