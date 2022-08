Assassin’s Creed Valhalla fixe une date pour son nouveau mode gratuit The Forgotten Saga

Assassin’s Creed Vahalla continue de jouir d’une excellente santé. Quelques mois après avoir terminé deux ans sur le marché, le travail d’Ubisoft Montréal continue de recevoir du contenu et diverses améliorations. La société française a annoncé sur les réseaux sociaux que le mode gratuit The Forgotten Saga sortira le 2 août, mais il sera accompagné d’autres nouveautés.

Ubisoft prépare le patch 1.6.0., qui sera disponible pour tous les joueurs à partir du même jour le 2 août. Peu de temps après, entre le 4 et le 25 août, aura lieu le Festival Sigrblot, un événement gratuit qui introduira des missions et des activités temporaires, il faudra donc les terminer avant qu’il ne se termine.

The Forgotten Saga est un mode de type roguelite mettant en vedette Odin. Le dieu nordique apparaît sous l’apparence physique d’Eivor, comme dans le jeu principal et dans l’extension Dawn of Ragnarök. Comme d’habitude dans ce type de titre, la mort fait partie du gameplay, il va donc falloir se frayer un chemin, améliorer ses pouvoirs et recommencer à chaque fois qu’on tombe au combat.

Dans l’épilogue d’Eivor, à la fin de l’année

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Après trois extensions d’histoire et plusieurs contenus post-lancement, Ubisoft se prépare à conclure l’histoire d’Eivor. À la fin de l’année, ils lanceront un épilogue avec lequel ils ont l’intention de raconter le dénouement de cette histoire.

La saga continue et annoncera son avenir à Ubisoft Forward en septembre. Selon Jason Schreier, journaliste pour Bloomberg, la nouveauté de la série est un jeu plus compact mettant en vedette Basim et se déroulant dans la ville de Bagdad. Au-delà de cela, Assassin’s Creed Infinity est un autre des projets confirmés, même si tout semble indiquer que son lancement est encore loin.

Source | Ubisoft