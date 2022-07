Un script de casting divulgué révèle des détails sur le prochain jeu Tomb Raider

Même avant d’être vendu à Embracer Group, Crystal Dynamics travaillait sur son prochain grand jeu Tomb Raider. Rien d’autre n’est connu officiellement, mais une fuite potentielle a révélé quelques détails.

Le podcast Sacred Symbols (via VGC) a affirmé avoir obtenu des pages de script divulguées du nouveau jeu Tomb Raider, qui est apparemment développé sous le nom de code « Project Jawbreaker ». Comme les précédents jeux Tomb Raider de CD, le prochain sera un jeu d’aventure et d’action se déroulant dans un monde réaliste et moderne confronté à un mystérieux événement potentiellement mortel.

Dans ce nouveau jeu, Lara Croft sera maître de son art et disposera d’une équipe de compagnons Tomb Raiders pour cette nouvelle aventure. La trilogie de redémarrage demandait périodiquement à Croft de partir avec des compagnons, mais se séparait d’eux pendant la majeure partie du voyage. La trilogie de redémarrage était également en grande partie une histoire d’origine de Lara Croft, donc passer à une version plus ancienne et expérimentée du personnage est une prochaine étape naturelle.

Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier l’authenticité du script divulgué. Le prochain jeu Tomb Raider est également probablement encore loin de sa sortie, il pourrait donc s’écouler encore un an ou deux avant que le jeu ne soit correctement révélé.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Il y a des opinions mitigées sur l’idée que Lara Croft travaille avec une équipe complète, mais je m’attendrais à ce qu’il s’agisse de personnages secondaires, plutôt que de personnages principaux qui voyagent avec vous à chaque étape du chemin. Y a-t-il des changements que vous espérez voir dans le prochain jeu Tomb Raider ?