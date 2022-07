Les créateurs de Disco Elysium recherchent des artistes "avec amour pour la science-fiction et l’espace"

Les créateurs de Disco Elysium, ZA/UM, ne sont pas restés les bras croisés et ont déjà commencé à réfléchir à ce que sera leur prochain album. Qui plus est, quelques offres d’emploi du studio d’origine estonienne laissent entrevoir quelques détails de son prochain jeu, déjà très attendu par les fans du RPG le plus classique en raison du succès de son premier film.

Selon ces offres, dans le studio désormais basé au Kingdom-Uni et comptant plus de 60 employés, ils recherchent plusieurs artistes capables de créer des « environnements non terrestres » et ayant un « amour de la science-fiction et de l’espace ». En fait, ils recherchent quelqu’un qui a certaines préoccupations, puisqu’ils parlent d’une personne qui « comprend qu’il y a plus de choses au ciel et sur la terre que ce dont on rêve en philosophie », faisant allusion à la phrase de la pièce Hamlet , Shakespeare .

En savoir plus sur le prochain jeu ZA/UM

D’autres offres lâchent plus d’informations très intéressantes. Par exemple, ils demandent des compétences en « création de plans de ville et d’architecture », en parlant d’un artiste conceptuel de l’environnement, ainsi que « l’amour de la science-fiction et des jeux vidéo ». Ils recherchent également un spécialiste de la vente et de la monétisation, ce qui en principe ne correspond pas au concept Disco Elysium, mais pourrait bien viser simplement à améliorer les chiffres de vente, plutôt que de trouver un moyen de mettre en place des micropaiements, comme le suggère le propriétaire du offrir.

On ne peut qu’attendre de découvrir ce qu’ils prévoient chez ZA/UM, en plus de la série télévisée basée sur Disco Elysium, produite par eux-mêmes en collaboration avec la société dj2 Entertainment. « Nous sommes reconnaissants de la réponse que Disco Elysium a reçue et très heureux de faire équipe avec dj2 pour étendre la franchise à d’autres médias et à d’autres publics », a déclaré Helen Hindpere, écrivain pour ZA/UM. Nous ne parlons pas seulement de l’un des grands indies de ces dernières années, mais d’un excellent RPG que dans Netcost nous décrivons dans son analyse comme « une révolution nécessaire » dans le genre du jeu de rôle.

Source : ZA/UM