Les joueurs multiversus ont déjà débloqué la scène Rick et Morty en seulement trois heures

Vendredi dernier, la version finale de Multiversus a enfin été lancée, le jeu qui promet de devenir le plus viral de l’été après sa phase bêta, et il ne l’a pas fait sans nouvelles. Parmi eux, l’arrivée de LeBron James en tant que premier personnage supplémentaire, en plus du stage Rick et Morty, Les Cromulons, qui devait être débloqué par la communauté… et c’est déjà chose faite.

Rick et Morty arriveront vraisemblablement le 9 août, avec le début de la première saison de Multiversus, mais pour l’instant nous pouvons déjà profiter de son cadre thématique. Comme nous l’avons dit précédemment, ce devait être tous les joueurs qui l’ont débloqué en obtenant 10 millions d’expulsions de la scène, ce que la communauté a réalisé en seulement trois heures, exactement, 2 heures et 50 minutes après le lancement du jeu.

Les nouveautés incluses et celles à venir

De plus, Players First a accompagné la version finale de Multiversus avec un patch avec des changements dans les mouvements de personnages tels que Batman, Steven Universe et le géant de fer, en plus d’annoncer le futur nerf de Bugs Bunny, qui, selon eux, « continuera d’être amusant ». jouer » après lui-même.

Rappelons que ceux qui ont apprécié la bêta de Multiversus et ne l’ont pas encore fait dans sa version finale pourront maintenir la progression entre les deux versions, en termes de personnages débloqués, de pièces, etc… Comme Players First l’avait prévu, après la version finale de vendredi dernier, ils continueront « à se mettre à jour avec de nouveaux personnages, cartes, contenus saisonniers et plus encore dans les mois à venir », montrant que, évidemment, il suivra le modèle de jeu en tant que service, bien qu’ils aient toujours assuré qu’il ne s’agira pas d’un pay-to-win.

Multiversus est désormais disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.