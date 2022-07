Red Dead Redemption 2 reçoit une nouvelle campagne pour un joueur sous la forme d’un mod : c’est Life of Crime

La communauté des moddeurs (utilisateurs qui créent du contenu à la main pour leurs jeux préférés) ne cesse de nous étonner. Avez-vous terminé Red Dead Redemption 2 et en voulez-vous plus? Ne vous inquiétez pas, car Life of Crime vous permettra d’étoffer l’histoire et de profiter d’une bonne poignée d’heures de contenu inédit. Il s’agit d’un mod ambitieux qui ajoute une nouvelle campagne solo.

Le point de départ se déroule dans une prison dont il faut s’évader, mais pas avant d’avoir créé un personnage à notre goût (désolé, Arthur, mais c’est une autre histoire). Il y a aussi un arbre de compétences et de nouvelles quêtes et activités. Si vous jouez à Red Dead Rdemption 2 sur PC et que vous voulez découvrir tout ce que cette nouvelle campagne a à offrir, vous pouvez télécharger Life of Crime via ce lien sur le portail Nexusmods, où vous trouverez des informations sur les exigences et les étapes à suivre pour installer cela sans problèmes. Ci-dessous, vous pouvez voir un gameplay étendu.

L’un des plus grands de la dernière décennie

Beaucoup de choses se sont passées depuis son lancement en 2018, mais le travail de RockStar a laissé une marque indélébile dans le cœur de millions de joueurs. C’était l’un de ces titres sélects qui ont réussi à obtenir un 10 sur 10 dans l’analyse de cette maison —dans laquelle nous l’avons décrite comme un chef-d’œuvre—. Nos conclusions étaient très claires : « Red Dead Redemption 2, c’est vraiment plusieurs jeux vidéo en un. Heureusement tout est réuni dans un seul titre, en majuscules, incommensurable ».

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu a fait ses débuts en 2018 et figurait parmi les plus grands succès de la génération, grâce à un nombre impressionnant d’exemplaires vendus.

