Jon Favreu a tenté d’empêcher les frères Russo de tuer l’un des Avengers dans Endgame

La célébration du San Diego Comic Con nous a laissé un barrage de nouvelles sur ce qui est à venir dans l’univers Marvel, mais aussi, et comme d’habitude, des curiosités sur ce que nous avons déjà vu. L’une des nouvelles concernait la mort d’un des Avengers dans Avengers : Endgame, une mort que les frères Russo avaient décidée et que quelqu’un a tenté d’éviter.

Attention, avertissement spoiler pour Avengers : Endgame

Comme on s’en souvient, l’un des moments forts d’Avengers : Endgame est la mort de Tony Stark, et comment pourrait-il en être autrement, c’est quelque chose que Jon Favreau, réalisateur des deux premiers films solo du personnage, et producteur du troisième, a fait pas comme. En fait, il l’a tellement détesté qu’il a essayé de dissuader les frères Russo de tuer Iron Man.

« Il l’a fait, oui », avoue Joe. « Recuerdo estar caminando por una esquina del escenario y oyéndole hablando (con Anthony) por teléfono. Estaba como ‘no podéis hacer esto, va a devastar a la gente y no quieres que se vayan del cine y meterles en el tráfico’. Lo hicimos de toute façon ».

Selon les deux, Favreau a en fait lu le scénario de Avengers: Fin de partie et est rapidement entré en contact avec eux. « Allez-vous sérieusement tuer Iron Man ? » leur dit-il. Mais comme on le sait, il n’est pas le seul personnage que les frères Russo ont décidé d’effacer du visage de l’UCM et c’est qu’ils représentent Loki dans Avengers : Infinity War. La raison qu’ils donnent est bien plus superficielle que dans le cas de Stark, évidemment. « Il méritait de mourir », dit simplement Joe.

Dans un autre ordre d’actualité lié à l’UCM, il est indispensable que les fans aient à portée de main le calendrier de toutes les séries et films à venir dans les années à venir en phase 5.

La Source: Vanity Fair