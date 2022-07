Nouveaux détails de Wo Long : Fallen Dynasty, le RPG des créateurs de Nioh : démo, multijoueur, difficulté…

L’aventure de jeu de rôle et d’action développée par la Team Ninja (Nioh et Ninja Gaiden, entre autres) continue de nous dévoiler de précieuses informations en attendant son arrivée, qui se déroulera lors des premières mesures de 2023. Nous étions sans nouvelles depuis plusieurs semaines. , mais les joueurs intéressés par Wo Long : Fallen Dynasty ont de la chance : le compte officiel du titre a partagé de nouveaux détails intéressants. Parmi eux se distingue la confirmation d’une démo que nous pourrons tester prochainement.

Wo Long : Dynastie déchue | nouveaux détails

Comme prévu, l’un des premiers éléments que le studio a voulu mettre en avant est qu’il s’agira d’un jeu exigeant. On ne sait pas s’il peut être comparé à Nioh et ses similitudes avec Dark Souls, mais force est de constater que les ennemis nous mettront dans plus d’une impasse. Il a également été confirmé que nous pourrons jouer avec d’autres joueurs grâce au mode multijoueur, bien que les détails n’aient pas été révélés et il reste à voir s’il y aura des fonctions coopératives ou PvP.

L’équipe Nija mentionne un système de moral, donc on peut deviner que pendant l’aventure, nous devrons prendre une sorte de décisions. Ça, et que le style de combat misera sur la variété : on utilisera des armes combinées aux arts martiaux et on aura la possibilité d’exécuter des sorts magiques. Et comme si cela ne suffisait pas, la diversité sera également présente sur le plan de l’histoire : il ne manquera pas les Warlords caractéristiques des Trois Royaumes (la période à laquelle il se déroule), ni les démons de la mythologie chinoise…

Wo Long: Fallen Dynasty est prévu pour les premiers mois de 2023 et arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Dans ce lien, vous pouvez consulter l’article que nous avons préparé peu de temps après son annonce, dans lequel nous passons en revue les clés du système de combat, entre autres éléments d’intérêt.

Source | Wo Long : Dynastie déchue dans Twitter