Metallica se souvient d’Eddie Munson (Stranger Things 4) en plein concert et les fans deviennent fous

Le destin est capricieux et il y a des moments où il semble prêt à unir deux parties pour toujours. Tout fan de Stranger Things connaît parfaitement le lien qui s’est créé entre Eddie Munson (Joe Quinn) et Metallica, l’un des groupes musicaux les plus populaires de tous les temps, puisque le personnage charismatique a fait une incursion dans la saison 4 de la série de Netflix. . Ce n’est pas la première fois que le groupe américain réagit à l’interprétation d’Eddie dans l’un des moments les plus intenses de la série, mais cette fois la chose est allée plus loin.

Le festival Lollapalooza se déroule ce week-end à San Francisco (il se termine aujourd’hui), et quand est venu le temps pour Metallica de clôturer sa performance au rythme de Master of Puppets, ce que personne ne pouvait imaginer s’est produit : Eddie Munson s’est matérialisé sur l’écran géant au fond de la scène, une fois de plus à l’affiche de sa célèbre scène de la série. Un hommage du groupe, que les participants au concert ont célébré comme s’il s’agissait d’un but pour leur équipe. Ne manquez pas le moment.

Stranger Things 4, une fin de match et des promesses pour une saison 5

Comme vous le savez bien, la quatrième saison a été particulière de par sa première diffusion sur Netflix : la première fournée d’épisodes nous a fait attendre un mois pour découvrir la fin, qui s’est accompagnée du tome 2 (deux chapitres d’une durée de près de 4 heures). tous les deux). Dans cet article, vous pouvez lire notre critique sans spoiler, et si vous voulez savoir à quoi vous attendre de la cinquième saison, il semble que les choses vont devenir très intenses dans les rues de Hawkins : il y aura des sauts dans le temps et Willy Byers sera l’un des grands protagonistes.

