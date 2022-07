En route vers Les Anneaux de Pouvoir, qui sont les Nazgul du Seigneur des Anneaux ?

La série The Rings of Power d’Amazon Prime Video est une préquelle du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien. Basée sur les travaux du professeur, cette production se déroule au Second Age, c’est-à-dire dans une période de paix relative. Et nous utilisons consciencieusement le mot « parent », puisque quelque chose se prépare en Terre du Milieu. Sans surprise, c’était l’époque où le seigneur des ténèbres Sauron se levait en profitant du pouvoir des anneaux. Les Nazgul, également connus sous le nom de Ringwraiths, n’étaient pas toujours des êtres sombres.

Tout commence par la forge des anneaux de pouvoir. Celebrimbor, de la maison Fëanor (la même famille qui a une querelle amère avec Galadriel), a gouverné Eregion au Second Age. Ce prince était le créateur des trois anneaux que les elfes ont reçus, Vilya, Nenya et Narya. Cependant, il a également forgé d’autres anneaux qui sont tombés entre les mains de Sauron. Avec tout prêt à dominer le monde, il a créé l’Anneau Unique, destiné à dominer tous les autres. Neuf ont été donnés à des hommes, tous monarques de différents territoires.

Les neuf, avec leurs anneaux, avant de devenir Nazgul. L’image est tirée du film Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau.

La corruption des anneaux : des rois aux esclaves

Aveuglé par l’ambition, l’argent et la renommée, le lien de l’Un se resserrait, corrompant peu à peu le Neuf. Au fil du temps, les dirigeants sont devenus de simples esclaves du seigneur des ténèbres, des spectres capables de détecter quiconque le portait au doigt. Sans s’en rendre compte, ils étaient à jamais liés à l’influence de Sauron, alors quand Sauron a disparu, les Neuf aussi.

JRR Tolkien n’a nommé aucun de ces rois, pas plus que les Nazgul, à l’exception du Roi Sorcier d’Angmar et de Khamûl, ce dernier lieutenant de Sauron au Troisième Âge et (très brièvement) Seigneur des Nazgul. Tous ont disparu sans laisser de trace lorsque leur seigneur a été vaincu après que les hommes et les elfes ont uni leurs forces au combat. Malheureusement, Isildur, roi d’Arnor et du Gondor, n’a pas pu détruire l’Anneau Unique sur le Mont Doom. Il a décidé de le garder pour lui, et lui aussi a été corrompu par son pouvoir tordu.

Le Roi Sorcier dans Le Seigneur des Anneaux : Le Returnal du Roi.

Sauron et le Nazgul ont réussi à survivre, car leurs destins étaient inextricablement liés à celui de l’Anneau Unique, même s’ils ont perdu leurs formes spectrales. Cependant, lorsque le joyau possédé par le démon est passé des mains de Gollum à celles de Bilbon, son retour était déjà plus que garanti. On voit la suite dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque le hobbit Frodo Baggins rejoint l’entreprise et parvient à réussir là où Isildur a échoué. Une fois l’Anneau Unique détruit, les esprits des Nazgul se sont évaporés avec ceux de leur maître.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront diffusés le 2 septembre sur Amazon Prime Video. Verrons-nous comment les rois humains se corrompent progressivement jusqu’à devenir Nazgul, les neuf serviteurs de Sauron et l’Unique ?