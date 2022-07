Halo Infinite, premier contact avec la coopérative : sur la bonne voie

Halo Infinite fait un grand pas en avant en permettant à sa communauté de tester le fonctionnement de la coopération en ligne en mode campagne. Au cours de la seconde moitié de juillet, 343 Industries a organisé un accès bêta via son programme Halo Insider. Bien que son lancement dans la version finale soit prévu fin août, la vérité est que nous avons trouvé une fonction solide et plus que testée.

Comment fonctionne la coopération Halo Infinite ?

En sélectionnant la campagne dans le menu principal, nous pouvons choisir le fichier de sauvegarde que nous voulons utiliser pour ce jeu. Dans notre cas, étant une application distincte, nous avons dû la créer à partir de zéro. Nous devons souligner que les progrès réalisés par l’hôte sont transférés de la même manière dans le fichier de sauvegarde du reste des compagnons.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, les joueurs qui se joignent pourront alors continuer à partir du point où ils se sont arrêtés sans avoir à rejouer en coopération. Cela permet la flexibilité qu’une campagne de ces caractéristiques exige. Disons que l’hôte ne se présente pas pendant des jours : vous pouvez continuer à déverrouiller des objets de collection et à nettoyer les ressources Zeta Halo pendant que vous attendez votre partenaire.

Tous les joueurs du jeu contrôlent l’apparence par défaut du Master Chief, quelque chose qui ressemble à une occasion manquée par rapport à ce qui a été vu dans d’autres épisodes. Bien sûr, sa présence n’influence pas les scènes vidéo, où seul un seul John-117 apparaît.

Dans le plan jouable, les corps de plusieurs Master Chiefs ne se heurtent pas, mais en même temps, le jeu prend en compte les impacts qu’ils reçoivent. Les dégâts alliés sont activés hors de la boîte, tandis que des capacités comme le crochet peuvent être combinées avec le corps de vos coéquipiers. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes entouré d’ennemis, vous pouvez vous accrocher au corps d’un autre joueur pour vous lancer dans une autre direction. Essayez d’en mettre plusieurs en contact les uns avec les autres : les résultats sont hilarants.

Solide même en bêta

La sensation que nous laisse la coopérative est qu’elle est prête à être publiée. Notre connexion, fibre movistar à 1 Gb symétrique, a permis à l’expérience d’être pratiquement comme si nous jouions localement. En fait, notre collègue a constamment fait allusion à la façon dont cela se passait pour une version bêta.

Cependant, certains bords doivent être polis, en particulier les réapparitions. Il y a eu de nombreuses fois où le jeu n’a pas pris en compte les limites de niveau, ce qui a généré une seconde attente jusqu’à ce qu’il puisse toucher terre. D’un autre côté, les animations des véhicules n’apparaissent pas fluides lorsque vous n’êtes pas au volant. Ils semblent bouger à certains angles, même les roues ne bougent pas.

C’est une bonne chose que tous les progrès soient stockés sans barrières, même les objets de collection. Si un joueur en trouve un et que le reste des compagnons ne l’ont pas, tout le monde le recevra en temps réel, ce qui encourage l’exploration collective. Cela inclut les cœurs de mise à niveau.

L’aire de jeu laisse une marge raisonnable pour pouvoir jouer d’un point à un autre ; au moins assez pour pouvoir se déplacer confortablement autour de la même base de l’anneau. Et oui, les fonctionnalités de gameplay et de progression croisée restent au même niveau que le reste des modes multijoueurs. Il n’y aura pas de matchmaking dans la campagne.

prêt pour le lancement

Nous continuons à penser que la coopération est une fonctionnalité clé qui aurait dû exister depuis le lancement du jeu. Il a toujours été là. La consolation qui nous reste est de savoir que les choses ont été bien faites. Il ouvre une nouvelle façon de se connecter avec ses amis autour d’un jeu qui devrait être la clé des aspirations de l’écosystème Xbox en termes de premier. Désormais, il ne reste plus qu’au mode Forge à se matérialiser.