Assassin’s Creed Valhalla cache toujours un mystère crucial sur Eivor

Eivor, le personnage principal d’Assassin’s Creed Valhalla, s’est rendu en Angleterre à la recherche d’une nouvelle maison. Il l’a fait avec le reste des membres du Clan del Cuervo, un voyage compliqué plein d’obstacles en cours de route. Si vous n’avez pas joué au titre, mieux vaut ne pas poursuivre la lecture, car nous allons vous décrire une des énigmes du jeu vidéo.

La tombe d’Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla

Nous savons qu’Eivor a vécu en Angleterre une grande partie de sa vie, mais nous savons aussi que son destin était loin de ces terres. Dans les temps modernes, Layla découvre sa tombe dans le Massachusetts, aux États-Unis, un endroit qui était encore connu sous le nom de Vinland au 9ème siècle après JC, précisément lorsque l’explorateur islandais Leif Eriksson a visité ces terres vers l’an 1000.

Dans la production d’Ubisoft, le guerrier (ou la guerrière, selon le sexe que vous choisissez), entre en contact avec les indigènes lorsqu’il arrive sur ce territoire. Pour le moment, Ubisoft n’a pas développé les raisons pour lesquelles Eivor est mort aux États-Unis, bien qu’il semble qu’il ait émigré lorsque l’unification de l’Angleterre a été achevée sous le règne d’Aethelstan, souverain du Wessex, en l’an 927.

La tombe d’Eivor dans le Massachusetts actuel. Morts, nous sommes tous chauves et maigres.

Il reste un lien rompu dans cette histoire, un lien plus clair entre l’Anglais Eivor et celui qui finit ses jours au Vinland. Dans une interview avec Axios Gaming, le directeur narratif Darby McDevitt a mentionné cette question : « Nous avons des idées concrètes et d’autres surprises en préparation, ainsi que certaines questions auxquelles il reste à répondre. » Sur la question de la tombe, qui n’a jamais été entièrement expliquée, McDevitt a reconnu que « c’est naturellement un problème » qui a été laissé en l’air. « On verra ».

La vérité est qu’à la fin de l’année, Ubisoft capturera la fin de l’histoire d’Eivor dans un épilogue, qui sortira en DLC gratuit. Il est peut-être temps de résoudre tout ce mystère (si c’en est un).

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le jeu n’a cessé de développer son intrigue au cours de ces presque deux années, à la fois à travers de nouvelles quêtes et événements gratuits et à travers les trois extensions payantes (The Wrath of the Druids, The Siege of Paris et The Dawn of Ragnarök).

En été, le mode gratuit The Forgotten Saga sortira, un roguelite avec Odin comme protagoniste.