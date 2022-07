Rockstar a supprimé un mode de jeu de GTA V en raison d’événements réels, selon Bloomberg

Cette semaine, nous avons découvert un rapport du média Bloomberg qui a laissé beaucoup de nouveaux détails supposés sur le déjà officiel GTA 6, mais aussi quelques informations curieuses liées à GTA V. Parmi tout cela, un qui pointe vers un mode de jeu appelé Cops ‘n ‘Crooks, conçu pour GTA Online et n’a finalement pas été inclus en raison de ce qui s’est passé dans la vraie vie.

Dans ce mode de jeu -dont le lancement est prévu à l’été 2020- les joueurs seraient divisés en deux équipes, les bons et les mauvais, bien qu’on ne sache pas en quoi consistait ce mode Cops ‘n’ Crooks, et où « le les bons » allaient être les flics. Cependant, quelque chose s’est passé juste avant cet été, et ce n’est rien d’autre que le meurtre de George Floyd aux mains d’un policier, déjà condamné à plus de 20 ans de prison.

Ce meurtre, qui a marqué le début du mouvement Black Lives Matter qui a fait le tour du monde, a réduit la différence entre les gentils et les méchants, soulevant même la question de savoir qui étaient vraiment les méchants, et bien sûr, un dilemme dans Rockstar. . Enfin, la décision de l’entreprise n’a pas été de lancer ce mode de jeu qui aurait sûrement généré beaucoup de controverses.

Une autre Rockstar ?

C’est un exemple de plus de la détermination de Rockstar à nettoyer son image après une vie de polémique, principalement due à sa saga vedette, GTA. En fait, le rapport Bloomberg parle d’un changement dans la culture interne de l’étude, en plus de changements dans le futur GTA 6, parmi lesquels figurerait la mise en œuvre d’une protagoniste féminine de race latine. De plus, l’intention de Rockstar de respecter les minorités est également mise en avant. Évidemment, il reste encore beaucoup à découvrir si tout cela est vrai, puisque le lancement de ce sixième opus n’est même pas à l’horizon.

Source : Bloomberg