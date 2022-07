La prochaine mise à jour MultiVersus apportera avec elle le nerf Bugs Bunny

MultiVersus est devenu l’un des jeux à la mode. Chaque jour, de plus en plus de joueurs entrent dans le crossover de combat dans lequel des personnages de diverses licences Warner Bros se battent sur le champ de bataille, et en tant que titre à accès anticipé, les responsables sont plongés dans l’amélioration de l’expérience et font autant de changements que nécessaire. Et la prochaine grosse mise à jour nous laissera avec le nerf de Bugs Bunny, l’un des personnages les plus puissants aujourd’hui.

Cela a été confirmé par le réalisateur Tony Huynh, qui assure que malgré le basculement, ce sera toujours « amusant » de se battre avec le lapin le plus charismatique que nous ayons jamais vu. Remarquez que vous pouvez toujours tirer le meilleur parti de ses capacités, car le patch n’arrivera qu’après l’EVO 2022, qui se déroule du 5 au 7 août.

Il n’y aura pas de personnages payants dans MultiVersus

Dans une interview que nous vous avions partagée en mai dernier, Veigar Bouiu (directeur exécutif du studio responsable du titre) nous parlait du futur de MultiVersus et de ses plans de monétisation. Et bien qu’il soit encore tôt pour en parler, puisqu’il ne faut pas oublier que le jeu est en accès anticipé et n’est pas une version finale, le contenu payant se limitera aux objets skins et en aucun cas au déblocage de combattants. En d’autres termes : vous pourrez obtenir tous les personnages pendant que vous jouez. « Nous voulons être amis des joueurs. Tout ce qui concerne le gameplay peut être obtenu via le jeu », a-t-il expliqué.

MultiVersus est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu est gratuit, ou ce qui revient au même : vous pouvez le télécharger et y jouer entièrement gratuitement (il contient des achats intégrés). ). De plus, il est possible d’acheter les différentes éditions Founders, qui proposent différents packages de contenu et d’extras. Dans ce lien, vous avez les informations sur les prix, le contenu et tout ce que vous devez savoir.

Source | Tony Huynh (Multiversus)