Le tournage de The Witcher saison 3, en difficulté à cause du Covid-19

Il semble que nous soyons revenus à l’année catastrophique 2020, mais non, nous sommes en 2022 et le coronavirus continue de perturber les plans de la population à travers le monde. Cela inclut l’équipe de tournage de The Witcher, qui présentera bientôt sa troisième saison sur Netflix, mais cela devra sûrement être plus tard que prévu en raison d’une ou plusieurs infections sur le plateau de production.

Ce n’est pas la première fois que la série est touchée par une épidémie de Covid-19 -qui ne l’était pas à l’époque ?-, et encore une fois, ils ont été contraints de paralyser le processus de production. En fait, des rumeurs laissent entendre que c’est Henry Cavill lui-même qui aurait été testé positif, en raison de sa présence supposée au dernier Comic Con de San Diego dont il était finalement absent, ceci étant évidemment un argument très faible. En fait, Cavill lui-même et son représentant ont refusé de faire des déclarations, donc le mystère restera.

L’absence de Cavill à San Diego a déçu les fans

De nombreux fans s’attendaient à une apparition stellaire de Cavill lors de l’événement californien, que ce soit dans le panel Shazam: Fury of the Gods ou Black Adam, en particulier après que Dwayne « The Rock » Johnson ait suggéré dans une interview, par accident, qu’un autre acteur pourrait prendre le rôle de l’homme d’acier. Il a été spéculé que Cavill ferait une apparition pour indiquer clairement que le rôle est le sien, quelque chose qui, comme nous l’avons finalement vu, ne s’est pas produit.

Même The Rock a dû « rectifier », assurant que « Henry est mon collègue, et c’est un Superman phénoménal. Henry est le Superman de notre génération, par rapport à tous les Superman du passé ». En attendant, jusqu’à la première de cette troisième saison de The Witcher -toujours sans date, bien sûr-, on peut voir sur Netflix The Witcher : The Nightmare of the Wolf, le film d’animation qui a été créé en 2021 dernier, alors qu’il a également été annoncé en son moment une série basée sur la licence destinée à un public plus jeune.

Source : journaliste hollywoodien