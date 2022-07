DjMaRiiO, à propos des recrues du Barça : "je ne peux pas expliquer"

Pas besoin de présentation pour parler de DjMaRiiO. Le créateur de contenu populaire a été l’un des visages clés de la pénétration de la franchise FIFA sur le marché hispanophone. Avec plus de 8 millions d’abonnés sur sa chaîne principale, le Madrilène a conquis les réseaux avec toutes sortes de vidéos liées au succès d’EA Sports. Compte tenu de sa carrière, en 2022, il a réussi à avoir son propre kit Ultimate Team pour FIFA 22.

Dans une interview accordée à Netcost, DjMaRiiO nous parle du roi du sport aujourd’hui, des fameuses manettes du FC Barcelone à ce qu’il a ressenti avec toute l’agitation de Kylian Mbappé.

Comment voyez-vous les recrues du Barça ?

Ça fait mal, mais très bien. Ils ont créé un modèle formidable. Ils ont comme deux joueurs par poste, pratiquement. Je ne peux pas l’expliquer, vraiment. Il semblait qu’ils n’allaient rien signer, qu’ils étaient sans espoir, et du coup avec les fameuses manettes ils ont fait une équipe pour se battre pour la ligue et la coupe au moins. On verra la Ligue des champions, ce sont de grands mots. Changer de nombreux joueurs ne indique pas que vous allez gagner. Ça s’est déjà vu dans des équipes comme le Paris Saint-Germain, tout n’est pas signé, signé et signé. Mais oui, ils ont été très bien renforcés.

Robert Lewandowski, l’une des grandes recrues du Barça sur ce marché.

Qu’avez-vous ressenti en apprenant le renouvellement de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain ?

Les premiers jours, surtout le premier moment, j’ai pratiquement eu l’impression d’avoir été poignardé, car à la fin on aurait dit qu’il allait signer, qu’il voulait réaliser son rêve. Et bien, je pense que c’est dû à la pression plus qu’autre chose, je ne pense pas que ce soit pour l’argent, ça va être là encore deux ou trois ans. et, à l’époque, ça me faisait mal. Mais bon, le Real Madrid a remporté 14 champions sans Mbappé.

Le projet du Paris Saint-Germain vous semble-t-il suffisamment attractif pour un joueur qui aspire à tout gagner ?

C’est attractif dans le sens où il a une super équipe, mais au final ils n’ont toujours aucun champion. De toute évidence, avec l’équipe dont ils disposent, ils peuvent l’obtenir en se battant. Je ne pense pas que le championnat de France soit un tirage incroyable pour lui.

Verriez-vous d’un bon œil son incorporation à l’avenir une fois son contrat avec les Parisiens rempli ?

Je pense que les fans à leur époque, quand tout s’est passé, seraient très contrariés et même beaucoup aujourd’hui n’en veulent pas. Mais dans le football au final, dans deux ou trois ans, si le Real Madrid n’a rien gagné et que Mbappé veut venir, et qu’il vient faire un triplé, à la fin les gens s’en remettront. Je pense qu’à la fin il finira par venir car je ne pense pas qu’il fera toute sa carrière au PSG.

Parlons du présent : Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Êtes-vous enthousiasmé par ces renforts? Vous terminez le marché d’été ou vous souhaitez renforcer une position ?

Ils m’excitent. Ce sont deux joueurs très intéressants en défense et au milieu de terrain, mais il me manque quelque chose d’un peu plus haut. Je pense que nous avons beaucoup compté cette saison sur Vinícius et Benzema, et s’ils ne sont pas là… Bien sûr, il y a aussi les moments magiques de Rodrygo, mais il manque un peu plus de montée.

Antonio Rüdiger (à gauche) et Aurélien Tchouaméni (à droite) lors de leurs débuts sous un maillot du Real Madrid.

Nous sortons d’une saison où Karim Benzema a été le leader incontesté sur et en dehors du terrain. Il est déjà en route vers 35 ans. Faites-vous partie de ceux qui pensent que le moment est venu de chercher un renfort pour l’avenir ?

Je pense que la figure de Benzema a été beaucoup respectée cette année, et ils n’ont même pas essayé de signer Haaland car au final Mbappé peut jouer sur l’aile et Benzema aurait été la clé. Mais je pense qu’ils ne sont pas allés ou n’ont pas fait pression pour Haaland parce que Benzema est déjà là et ils lui ont donné cette importance.

Cette année, vous célébrez une décennie de création de contenu. De quels moments de votre carrière vous souvenez-vous avec plus d’affection ? Pensez-vous que votre kit exclusif dans FIFA 22 est en quelque sorte une reconnaissance par EA Sports de votre silhouette tout au long de la saga ?

et, je pense que c’est une façon de reconnaître tout le travail que j’ai fait avec la FIFA. Tout le monde n’a pas un kit avec votre visage dans le jeu. Concernant les instants, il y en a beaucoup. Les deux matchs que nous avons fait, toutes les vidéos avec des footballeurs comme Cristiano, Messi, Ronaldinho… Ayant également pu enregistrer avec Fernando Alonso et Rafa Nadal, ayant fait beaucoup de live shows avec plus de 100 000 personnages, le nombre de personnes et de youtubeurs que j’ai connus… Si j’arrête d’y penser, j’oublie presque tout ce que j’ai déjà fait.

Nous sommes en été, et cela indique que la fin de la saison virtuelle approche. Comment jugez-vous le cycle de FIFA 22 ? Avez-vous des demandes à faire à l’équipe pour FIFA 23 ?

Je l’apprécie bien. Je pense qu’ils doivent continuer à écouter leur public et ce qu’ils veulent, ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas.