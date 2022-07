Diablo Immortal a dépassé les 100 millions de dollars de revenus

Diablo Immortal a été lancé début juin et a rapidement attiré 10 millions de joueurs et gagné un peu moins de 25 millions de dollars au cours des deux premières semaines. À ce stade, le jeu a doublé pour atteindre plus de 20 millions d’installations et les revenus ont considérablement augmenté, dépassant les 100 millions de dollars.

Malgré la controverse et le tollé suscité par les méthodes de monétisation du jeu, Diablo Immortal a continué d’être un énorme succès pour Activision Blizzard. Selon les analystes de Sensor Tower, Immortal a maintenant doublé son compte de joueur actif à 20 millions de joueurs, et ce mois-ci, le jeu a également dépassé les 100 millions de dollars de revenus, atteignant le cap deux semaines plus tôt que le succès mobile de Nintendo, Fire Emblem Heroes.

Diablo Immortal n’a pas encore atteint les dix jeux mobiles les plus rentables de l’année, atterrissant actuellement à la 13e place, mais avec le lancement du jeu en Chine après un retard, les revenus du jeu et le nombre de joueurs devraient tous deux augmenter. .

Diablo Immortal a été lancé pour la première fois le 2 juin sur iOS, Android et PC.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Est-ce que l’un d’entre vous joue encore à Diablo Immortal ? Ou êtes-vous passé à d’autres jeux à ce stade?