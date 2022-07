Destiny 2 PvP obtient enfin un matchmaking basé sur les compétences

Le contenu PvE a toujours été la véritable pièce maîtresse des jeux Destiny, mais il existe toujours un public PvP assez important. Il y a eu de nombreuses plaintes concernant le PvP de Destiny 2 au fil des ans, de son pool de cartes et du manque de modes à la tricherie rampante ainsi que des problèmes pour trouver des matchs équitables. À partir du mois prochain, Bungie révisera enfin Destiny 2 PvP, en commençant par l’ajout d’un matchmaking basé sur les compétences.

Dans la mise à jour de développement de cette semaine, Bungie a confirmé que le matchmaking basé sur les compétences arrive désormais dans certaines listes de lecture PvP (Crucible) dans Destiny 2. Le nouveau système donnera la priorité à la correspondance des joueurs dans certaines tranches de compétences pour conduire à des matchs plus compétitifs et moins unilatéral. Jeux.

Le matchmaking basé sur les compétences visera à maintenir le taux de victoire moyen entre 40% et 60% pour la plupart des matchs, et il devrait y avoir moins de variance entre les joueurs en haut et en bas des classements.

Le nouveau système basé sur les compétences ne s’appliquera pas à toutes les listes de lecture Crucible, mais il devrait y avoir plus de modes basés sur les compétences pour Crucible lors de la transition de la saison 18 à la saison 19.

La mise à jour du matchmaking basé sur les compétences tombera le 23 août, le jour même où Bungie dévoilera la prochaine extension majeure du jeu, prévue pour début 2023.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Cela semble être quelque chose qui aurait probablement dû se produire il y a longtemps. Espérons qu’au moment où nous arriverons à Lightfall, Destiny 2 PvP ressemble plus à une partie essentielle du jeu.